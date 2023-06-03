Врач назвал самые эффективные способы бросить курить

Существует много способов отказаться от курения, но наиболее эффективными являются три. Соответствующее заявление сделала врач-терапевт Ольга Кадырова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по ее словам, продолжительное курение влечет за собой атеросклероз, онкологические заболевания и болезни легких.

Люди могут самостоятельно отказаться от сигарет, но для этого нужны сила воли и отсутствие зависимости от никотина.

Психологическую зависимость помогут устранить никотинозамещающие средства - пластыри, жвачки и испарители.

Пользу принесут и медикаментозные методы, в том числе психотерапевтические.

Кадырова заявила, что резкий отказ от сигарет не вредит здоровью.