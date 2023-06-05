В США признали бесполезными четыре лекарства от насморка

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало несколько популярных лекарств неэффективными и потребовало запретить их продажу.

Как сообщает The Wall Street Journal, бесполезными назвали лекарство от гриппа Theraflu, средство от аллергии Benadryl, препарат от кашля Mucinex и жаропонижающий Tylenol, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все эти препараты созданы на основе фенилэфрина, который, как считалось, должен помогать в борьбе с насморком. Однако, как заявили эксперты управления по санитарному надзору, четыре исследования доказали, что это вещество никак не помогает пациентам. Впрочем, его признали не только бесполезным, но и безвредным. Как выяснили ученые, фенилэфрин метаболизируется в кишечнике и печени, из-за чего не может попадать в кровь в достаточном количестве, чтобы расширять сосуды в носовой полости.

По данным на 2020 год, опубликованным в журнале JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, фенилэфрин входит в состав более чем 260 препаратов для лечения насморка.