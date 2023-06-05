Ученые выявили возможную причину мигрени

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили возможную причину мигрени.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в рамках исследования специалисты воспользовались магнитно-резонансной томографией сверхвысокого разрешения (7T МРТ). Было установлено, что у людей с хронической мигренью существенно увеличены периваскулярные пространства (ПВП) вокруг сосудов головного мозга, которые служат каналами для внеклеточной жидкости и переноса растворенных в ней веществ. Чаще всего они локализуются в базальных ганглиях - участках, где соединены нервные волокна, и белом веществе головного мозга, а также вдоль зрительного тракта.

Исследователи пришли к выводу, что у людей с мигренью значительно выше количество расширенных ПВП в полуовальном центре - центральной области локализации белого вещества под корой головного мозга.

Предполагается, что расширение ПВП может говорить о сбоях в работе лимфатической системы головного мозга, которая использует периваскулярные каналы для вывода отработанных белков и метаболитов из центральной нервной системы.

Однако пока нет данных о том, приводит ли это к появлению мигрени или наоборот является ее последствием. Специалисты планируют дальнейшие исследования.