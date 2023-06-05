Как предотвратить инфаркт и инсульт

Вычислить, предрасположен ли человек к развитию болезней сердца и сосудов, поможет генетический тест.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказала врач-генетик, член экспертного совета Лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.

По ее словам, сейчас эти болезни являются самой распространенной причиной смерти и потери трудоспособности. При этом проблемы с сердцем и сосудами могут появиться не только из-за стресса, вредных привычек и неправильного питания.

Немаловажную роль в данном вопросе занимает и генетика. Именно поэтому кардиологи спрашивают пациентов о семейных диагнозах. Но только по словам нельзя точно установить, унаследовал ли человек какие-то генетические вариации, способствующие болезням сердца и сосудов.

"Генетический анализ на предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний выявляет риски их возникновения. С результатом этого исследования пациент сможет обратиться за помощью к профильным специалистам, например эндокринологу или кардиологу, для составления плана обследования", - отметила врач.

Современные комплексные ДНК-исследования позволяют проанализировать множество генетических вариантов, ассоциированных с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в различном возрасте. В их числе инфаркт, инсульт и другие опасные болезни. Также исследование поможет подобрать человеку лекарства, которые будут эффективнее всего бороться с заболеваниями, к которым он предрасположен.

Отметим, что генетический профиль человека всю жизнь остается неизменным. Поэтому проходить исследование нужно всего один раз.

В заключение Колесникова подчеркнула, что выполнить превентивные меры гораздо легче, чем бороться с тяжелыми последствиями сердечно-сосудистых заболеваний.