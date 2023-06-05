Врач развеял миф о пользе горячей пищи

Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной, поэтому она обязательно должна присутствовать в рационе. Но это миф, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

По ее словам, температура блюда должна зависеть от его состава, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Некоторые продукты в горячем виде действительно предпочтительнее. В частности, это касается любых продуктов, где в изобилии содержатся жиры.

Но многие блюда вообще не следует разогревать. Марченко отметила, что далеко не обязательно постоянно есть горячую пищу.

А наилучшим вариантом является еда той же температуры, что и человеческое тело.