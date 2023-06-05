https://news.day.az/medicine/1570634.html Врач развеял миф о пользе горячей пищи
Врач развеял миф о пользе горячей пищи
Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной, поэтому она обязательно должна присутствовать в рационе. Но это миф, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.
По ее словам, температура блюда должна зависеть от его состава, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Некоторые продукты в горячем виде действительно предпочтительнее. В частности, это касается любых продуктов, где в изобилии содержатся жиры.
Но многие блюда вообще не следует разогревать. Марченко отметила, что далеко не обязательно постоянно есть горячую пищу.
А наилучшим вариантом является еда той же температуры, что и человеческое тело.
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