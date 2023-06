Голодание и переедание повышают риск смерти

Ученые установили, что пропуск приема пищи и голодание, а также слишком частые приемы пищи связаны с повышенным риском смерти у людей в возрасте старше 40 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сказано в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Соответствующее исследование было проведено специалистами из Университета Теннесси в США. Исследователи проанализировали данные о 24 тысячах американцев 40 лет и старше, включая их рацион. Из этих людей умершими являются примерно 4 тысячи.

Было установлено, что пропуск завтрака связан с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А пропуск обеда или ужина назвали связанным со смертью от всех причин.

Отмечается, что пропуск приема пищи обычно подразумевает большую энергетическую нагрузку на организм. Эта ситуация может плохо отобразиться на регуляции метаболизма глюкозы и привести к последующему ухудшению обмена веществ.

Тем не менее переедать тоже опасно. Даже у тех людей, которые употребляют пищу три раза в день, прием двух смежных блюд с интервалом менее 4,5 часов связан с более высоким риском смерти от всех причин.