Турбулентность ускорила работу мозга

Ученые из Центра мозга и познания UPF и Оксфордского университета обнаружили, что турбулентность ускоряет работу мозга, делая передачу информации по всему мозгу через нейроны быстрее. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Physics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чаще всего турбулентность ассоциируется с тряской во время полета на самолете. Однако прежде всего, турбулентность - это фундаментальный принцип природы, обеспечивающий эффективную передачу энергии и информации в пространстве и времени за счет перемешивания. Для примера: наиболее оптимальный метод приготовления пищи, чтобы она быстрее приготовилась, - перемешивание.

Использовав магнитоэнцефалографию (МЭГ), авторы изучили влияние турбулентности и термодинамики на функционирование мозга на 89 добровольцах. Этот метод напрямую измеряет электрические сигналы нейронов в течение миллисекунд по сравнению с секундами при ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография). Затем была создана модель всего мозга. Результаты показали, что турбулентность мозга имеет решающее значение для эффективной передачи информации и энергии внутри мозга как в пространстве, так и во времени.

Теперь этот показатель планируют использоваться в качестве биомаркера для определения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона или Хантингтона.