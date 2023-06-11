Назван самый распространенный день недели для сердечного приступа

Команда специалистов из Белфастского фонда здравоохранения и социальной защиты и Королевского колледжа хирургов Ирландии назвали самый распространенный день недели для сердечного приступа. Им оказался понедельник. Выводы работы были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере. Об этом пишет News Medical, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования авторы проанализировали данные более десяти тысяч пациентов из Ирландии, госпитализированных в период с 2013-го по 2018 год с наиболее серьезным типом сердечного приступа - инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI). Это состояние вызывается блокировкой коронарной артерии.

Они обнаружили, что всплеск числа поступивших в больницу с этим видом инфаркта чаще всего происходит в начале и конце недели - в понедельник и воскресенье. Пока полностью объяснить эту закономерность не удалось, однако предыдущие работы показали, что такая корреляция может быть связана с циркадными ритмами.