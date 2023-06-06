Доктор Мясников напомнил об опасных последствиях гипертонии

Об опасных последствиях гипертонии в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" зрителям напомнил врач и ведущий Александр Мясников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, доктор пояснил, что повышенное давление сильнее всего влияет на мелкие сосуды, что может привести к возникновению инфаркта, инсульта, заболеванию почек и проблемам со зрением.

Кроме того, гипертония может спровоцировать атеросклероз и диабет. Также может развиться и метаболический синдром, который проявляется в повышении уровня холестерина и увеличении массы тела, подчеркнул специалист. Импотенцию доктор тоже назвал одним из возможных последствий повышенного давления.