Для кого опасен квас?

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления кваса, призывает научный руководитель АНО НИЦ "Здоровое питание", завкафедрой фармакологии МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Медведев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, доктор медицинских наук назвал квас опасным для здоровья некоторых людей.

По словам специалиста, квас в умеренных количествах (200-400 миллилитров в день) не принесет вреда здоровому человеку. Однако при некоторых заболеваниях от популярного у россиян напитка лучше воздержаться или хотя бы значительно ограничить его употребление, настаивает врач.

"Квас - продукт брожения, содержащий углекислый газ. Он может вызвать вздутие живота, дискомфорт в желудке, а у людей с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта спровоцировать приступ гастрита или язвы", - сказал Медведев.

В традиционный рецепт кваса входит сахар или мед. Это пища для дрожжей, полностью расщепляющаяся в процессе ферментирования. Некоторые производители добавляют в готовый квас дополнительный сахар для усиления вкуса, рассказал Медведев. Это значительно повышает калорийность напитка: от 26 килокалорий на 100 миллилитров (калорийность традиционного кваса) до 45-50 килокалорий в некоторых магазинных сортах.

"Добавленный сахар провоцирует ожирение, разрушает зубы. Растворенный в напитках сахар особенно опасен: он практически моментально всасывается в кровь, вызывая резкий подъем уровня глюкозы, что провоцирует инсулинорезистентность и повышает нагрузку на поджелудочную железу, - предупредил врач. - Сладкие сорта кваса противопоказаны людям с диабетом и предиабетом, да и здоровым людям лучше от них воздержаться, сделав выбор в пользу несладких напитков".

Медведев добавил, содержание алкоголя в некоторых сортах кваса достигает двух процентов, поэтому не стоит садиться за руль сразу после выпитого стакана кваса, чтобы избежать проблем с ГИБДД.

Здоровым беременным женщинам квас в умеренном количестве не противопоказан, однако не стоит пить больше стакана в день. Но во время грудного вскармливания от него лучше воздержаться: квас может спровоцировать повышенное газообразование у младенца, завершил доктор медицинских наук.