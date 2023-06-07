Как избавиться от изжоги - натуральные средства
Изжога всегда сопровождается неприятным ощущением жжения в нижней части груди, которое может подниматься к горлу. Если с вами это случается изредка и не представляет серьезной проблемы, то не стоит беспокоиться. А вот если изжога не просто часто появляется, но и сопровождается более серьезными симптомами, которые препятствует нормальной жизни, следует принять меры.
Изжога также может сопровождаться горьким или кислым привкусом в горле, а также ощущением жжения в груди после еды (а иногда по ночам), передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.
Вот краткий перечень факторов, которые могут вызвать изжогу:
-Лишний вес
-Ожирение
-Курение
-Беременность
-Плохие пищевые привычки (например, вы часто переедаете, злоупотребляете пряностями, фритюром, газированными напитками, алкоголем или кофеином).
Если приступы изжоги повторяются часто (4 раза в неделю или чаще), очень важно обратиться к врачу за помощью. Не исключено, что это может быть признаком более серьезного заболевания.
Как избавиться от изжоги?
Лечение жжения в желудке различается в каждом конкретном случае. Чаще всего оно предполагает прием антацидов и изменения в диете. Однако, в дополнение к основному лечению, вы также можете обратиться к этим домашним средствам.
1. Вода
При первых симптомах изжоги сразу же выпейте стакан воды. Жидкость поможет уменьшить концентрацию кислоты в желудке.
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2. Имбирь
Имбирь ценится с самой древности благодаря своим лечебным свойствам и благоприятному воздействию на пищеварительную систему.
Он очень эффективен против кислотности желудка, так как обладает щелочным эффектом и регулирует pH желудка, контролируя кислые составляющие.
3. Корица
В рамках народной медицины считается, что настой (или чай) из корицы помогает снять такие неприятные симптомы, как воспаление, кислотность и газы. Дело в том, что эта пряность обладает противовоспалительными и, как полагают, пищеварительными свойствами. Тем не менее, исследования показывают, что данный вопрос требует дальнейшего изучения.
4. Звездчатый анис
Анис - это отличное домашнее средство против изжоги и других неприятных ощущений в желудке. Исследования на грызунах показали, что анис обладает цитопротекторным действием (то есть помогает защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от воздействия кислой среды и пищеварительных ферментов).
Тем не менее, его нужно принимать с осторожностью, так как у некоторых людей он вызывает аллергическую реакцию.
Другие натуральные средства против изжоги
Считается, что для того чтобы избавиться от изжоги следует съесть немного папайи или банана. Эти 2 фрукта помогают работе кишечника и снимают неприятные симптомы.
Папайя содержит пищеварительный фермент под названием папаин, который позволяет улучшить пищеварение и помогает избавиться от изжоги. Механизм ее действия заключается в том, что папин разрушает определенные белковые связи, облегчая таким образом, переваривание пищи. А потому желудок производит меньшее количество кислоты.
Рекомендуется употребление папайи в случаях запоров, несварения желудка и гастрита. Съешьте кусочек свежей папайи или добавьте ее в смузи.
Банан - это фрукт, у которого рН намного выше, чем у желудка, поэтому он помогает успокоить симптомы изжоги.
Дополнительные советы
Старайтесь избегать следующих факторов, вызывающих изжогу:
-Обильные приемы пищи
-Потребление алкоголя или напитков с содержанием кофеина
-Очень горячая или холодная пища
-Ложиться спать сразу после еды
-Злоупотреблять специями и приправами
-Носить одежду, давящую на живот
-Пить соки, настои и прочие домашние средства не проконсультировавшись с врачом
Конечно, в случае ожирения или избыточного веса необходимо будет следовать указаниям врача. С другой стороны, для профилактики изжоги важно сопровождать приемы пищи водой (а не газированными напитками или готовыми соками), а также избегать употребления табака. Ведь это еще один распространенный фактор риска возникновения изжоги.
Последнее замечание: прежде чем начать принимать настои лекарственных трав против изжоги, следует проконсультироваться у врача.
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