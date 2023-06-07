Изжога всегда сопровождается неприятным ощущением жжения в нижней части груди, которое может подниматься к горлу. Если с вами это случается изредка и не представляет серьезной проблемы, то не стоит беспокоиться. А вот если изжога не просто часто появляется, но и сопровождается более серьезными симптомами, которые препятствует нормальной жизни, следует принять меры.

Изжога также может сопровождаться горьким или кислым привкусом в горле, а также ощущением жжения в груди после еды (а иногда по ночам), передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Вот краткий перечень факторов, которые могут вызвать изжогу:

-Лишний вес

-Ожирение

-Курение

-Беременность

-Плохие пищевые привычки (например, вы часто переедаете, злоупотребляете пряностями, фритюром, газированными напитками, алкоголем или кофеином).

Если приступы изжоги повторяются часто (4 раза в неделю или чаще), очень важно обратиться к врачу за помощью. Не исключено, что это может быть признаком более серьезного заболевания.

Как избавиться от изжоги?

Лечение жжения в желудке различается в каждом конкретном случае. Чаще всего оно предполагает прием антацидов и изменения в диете. Однако, в дополнение к основному лечению, вы также можете обратиться к этим домашним средствам.

1. Вода

При первых симптомах изжоги сразу же выпейте стакан воды. Жидкость поможет уменьшить концентрацию кислоты в желудке.

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2. Имбирь

Имбирь ценится с самой древности благодаря своим лечебным свойствам и благоприятному воздействию на пищеварительную систему.

Он очень эффективен против кислотности желудка, так как обладает щелочным эффектом и регулирует pH желудка, контролируя кислые составляющие.

3. Корица

В рамках народной медицины считается, что настой (или чай) из корицы помогает снять такие неприятные симптомы, как воспаление, кислотность и газы. Дело в том, что эта пряность обладает противовоспалительными и, как полагают, пищеварительными свойствами. Тем не менее, исследования показывают, что данный вопрос требует дальнейшего изучения.

4. Звездчатый анис

Анис - это отличное домашнее средство против изжоги и других неприятных ощущений в желудке. Исследования на грызунах показали, что анис обладает цитопротекторным действием (то есть помогает защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от воздействия кислой среды и пищеварительных ферментов).

Тем не менее, его нужно принимать с осторожностью, так как у некоторых людей он вызывает аллергическую реакцию.

Другие натуральные средства против изжоги

Считается, что для того чтобы избавиться от изжоги следует съесть немного папайи или банана. Эти 2 фрукта помогают работе кишечника и снимают неприятные симптомы.

Папайя содержит пищеварительный фермент под названием папаин, который позволяет улучшить пищеварение и помогает избавиться от изжоги. Механизм ее действия заключается в том, что папин разрушает определенные белковые связи, облегчая таким образом, переваривание пищи. А потому желудок производит меньшее количество кислоты.

Рекомендуется употребление папайи в случаях запоров, несварения желудка и гастрита. Съешьте кусочек свежей папайи или добавьте ее в смузи.

Банан - это фрукт, у которого рН намного выше, чем у желудка, поэтому он помогает успокоить симптомы изжоги.

Дополнительные советы

Старайтесь избегать следующих факторов, вызывающих изжогу:

-Обильные приемы пищи

-Потребление алкоголя или напитков с содержанием кофеина

-Очень горячая или холодная пища

-Ложиться спать сразу после еды

-Злоупотреблять специями и приправами

-Носить одежду, давящую на живот

-Пить соки, настои и прочие домашние средства не проконсультировавшись с врачом

Конечно, в случае ожирения или избыточного веса необходимо будет следовать указаниям врача. С другой стороны, для профилактики изжоги важно сопровождать приемы пищи водой (а не газированными напитками или готовыми соками), а также избегать употребления табака. Ведь это еще один распространенный фактор риска возникновения изжоги.

Последнее замечание: прежде чем начать принимать настои лекарственных трав против изжоги, следует проконсультироваться у врача.