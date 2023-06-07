Как снять воспаление с помощью натуральных средств

В этой статье мы расскажем вам о 8 натуральных продуктах, которые помогут снять воспаление. При наличии воспалительного процесса в организме необходимо соблюдать диету, богатую антиоксидантами. Они нейтрализуют воздействие свободных радикалов и токсинов, "подпитывающих" его очаг, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Воспаление, протекающее хронически, может быть связано с различными заболеваниями: акне, аллергией, нарушением работы кишечника, неврологическими расстройствами, аутоиммунными заболеваниями и т. д.

Также хроническое воспаление может влиять на аппетит. Это происходит, потому что меняется процесс выработки гормонов, регулирующих метаболизм. Острый воспалительный процесс заставляет наш организм аккумулировать силы для борьбы с инфекцией.

Натуральные средства, которые помогут снять воспаление

1. Черника

Черника и другие лесные ягоды богаты антиоксидантами. Эти вещества помогают организму бороться со свободными радикалами и снимать воспаление.

Регулярное употребление черники и других ягод позволяет снизить величину маркера воспаления ФНО-альфа (фактор некроза опухоли-альфа).

2. Соя

Бобовые являются природным источником фитонутриентов - натуральных противовоспалительных компонентов. При этом соя, как показывают научные исследования, обладает способностью снижать воспаление, уменьшая уровень С-реактивного белка.

Кроме того, бобовые - прекрасный заменитель мяса. А оно, как известно, может усилить воспалительный процесс.

3. Лосось

Лосось богат жирной кислотой Омега-3. Это полезное вещество также содержится в некоторых продуктах растительного происхождения. Но поступая в наш организм именно с лососем, оно усваивается лучше всего.

4. Базилик

Многие пряные травы и специи, в том числе и базилик, богаты фитонутриентами и антиоксидантами. Розмарин, чабрец, куркума, душица и корица являются природными противовоспалительными средствами. Их полезные свойства проявляются в высушенном виде. Базилик же, наоборот, можно употреблять свежим.

5. Имбирь

Корень этого пряного растения широко применяется по всему миру. Его часто используют для устранения тошноты. Однако в качестве противовоспалительного средства он ничуть не уступает по эффективности.

Научные исследования показали, что корень имбиря позволяет снять воспаление после физических нагрузок. К тому же он снижает боль в суставах, вызванную остеоартритом и ревматоидным артритом.

Ученые до конца не установили, какой именно компонент имбиря обладает этими целебными свойствами. Однако скорее всего ими он обязан биологически активному веществу гингеролу.

6. Черешня

Черешня богата антоцианами (вид фитонутриентов). Она также содержит большое количество других противовоспалительных компонентов.

В кислой черешне очень много различных антоцианов, поэтому она более полезна. Вы получите двойную дозу ингредиентов, которые помогут снять воспаление.

7. Орехи

Орехи - это источник жирной кислоты Омега-3 растительного происхождения. В этом продукте ее концентрация уникальна - более 10 видов фитопитательных веществ и антиоксидантов, а также полифенолы. Они играют важную роль в победе над воспалительным процессом.

8. Чай

Периодически пить чай в течение дня - прекрасный способ снять воспаление. Любые сорта этого продукта (зеленый, белый, черный, красный) богаты полифенольными соединениями. Они входят в состав чайных листьев.