Отказ от курения является наиболее значимым действием с точки зрения профилактики развития заболеваний, а первый шаг к этому - определение фазы, в которой находится каждый курильщик.

Согласно последнему докладу ВОЗ о глобальных тенденциях в табакокурении, число людей, употребляющих табак, составляет более 1,3 миллиона человек. Таким образом, медицинское вмешательство в прекращение курения стало золотым стандартом профилактических мероприятий, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что в результате употребления табака ежегодно умирает более 8 миллионов человек . Можно сделать вывод, что курение является основной причиной смертности и заболеваний во всем мире, которые можно предотвратить. Это делает отказ от курения и медико-санитарное вмешательство в данный процесс решающими факторами.

Но для того чтобы быть эффективным, это вмешательство должно управлять физической и психологической зависимостью от табака. Сломать автоматизм, связанный с курением, и модулировать влияние социальной среды каждого человека на его потребление. Первым шагом является определение фазы, в которой находится курильщик в процессе своего отказа от курения.

Отказ от курения и этапы данного процесса



Когда мы говорим об отказе от курения, мы должны принять во внимание транстеоретическую модель изменений. Это модель, созданная в 1982 году психологами Д. Прохазкой и К. ди Клементе, чтобы понять и поддержать процесс изменений посредством определенного поведения.

Они дифференцируют шесть этапов с очень специфическими характеристиками. При этом есть возможность вернуться назад в процесс и не проходить каждый из них заново. Кроме того, рецидив рассматривается не как неудача, а как возможность улучшения и повышения вероятности успеха в новой попытке.

В большинстве случаев окончательное изменение поведения происходит после того, как человек несколько раз прошел через каждый из этапов модели.

В этом смысле миссия медицинского работника заключается в том, чтобы определить стадию изменений (этап, в котором находится курильщик) и скорректировать вмешательства, позволяющие мотивировать его на дальнейшее продвижение в этом деле. Далее мы расскажем о каждом из этапов отказа от курения подробнее.

Этап начала осознания

На данном этапе человек знает, что курение не является здоровым поведением. Но он еще не осознает проблему, которая может возникнуть в будущем, и поэтому не видит необходимости бросить курить. Обычно мы встречаем этих людей, когда они приходят на прием к врачу по другой причине или подвергаются давлению со стороны родственников.

На этом этапе цель профессионала заключается в том, чтобы заставить человека осознать проблему и понять важность отказа от курения. Для этого было бы целесообразно оценить уровень знаний о риске, связанном с употреблением табака. Затем проинформировать человека и выделить все преимущества, которые он получит, если бросит курить.

Этап осознания

На этом этапе человек уже знает, что у него есть проблема и что он должен бросить курить. Однако, несмотря на то что он хочет сделать это менее чем за 6 месяцев, он испытывает двойственное чувство по этому поводу. Он не знает, как добиться поставленной цели. То есть он признает наличие проблемы, но сомневается в своей способности избавиться от нее.

На данном этапе, чтобы курильщик продвинулся вперед в процессе своего отказа от курения, медицинский работник должен помочь ему преодолеть амбивалентность. Для этого будет важно проанализировать и углубить следующие аспекты:

Отказ от курения и его важность для курильщика

Степень уверенности, которую курильщик вкладывает в себя, чтобы добиться этого. Здесь важно продвигать самоэффективность, вспоминая другие достижения на протяжении всей жизни.

Риск, связанный с курением, и причины, по которым человек хочет продолжать курить.

Преимущества отказа от курения и трудности в достижении этой цели.

Отказ от курения

Этап подготовки начинается тогда, когда человек твердо решил, что он хочет бросить курить. Человек убежден в этом и готов совершить попытку в течение 1 месяца. Здесь профессионал должен:

Поздравить человека с принятием такого решения. А еще подчеркнуть, что отказ от курения, возможно, является лучшим решением, которое он принял для своего здоровья и здоровья окружающих.

Выбрать дату, после которой человек перестанет употреблять табак ("День..."). Если человек выбрал постепенное сокращение, то оно должно быть начато заранее, чтобы ко "дню ..." места табаку в его жизни не осталось совсем.

Поощрить человека сообщить свое решение всем друзьям и семье. Чем больше людей будут знать об этом, тем лучше.

Рассказать о появлении возможных трудностей (тяга, раздражительность, беспокойство, нервозность, усталость, изменения сна, повышение аппетита, запор, головная боль, трудности с концентрацией внимания, негативное влияние социальной среды ...) и проработать возможные стратегии для их облегчения.

На данном этапе приоритетом для человека является готовность бросить курить. Здесь важно, чтобы он воспринимал процесс как нечто позитивное и понимал, что может бросить курить, потому что у него есть все необходимые стратегии и ресурсы для успешного противостояния любым трудностям.

Действие

К этому моменту человек уже бросил курить. И теперь его главная цель - продолжать жить без употребления табака. Для этого медицинский работник должен оценить трудности, с которыми сталкивается человек, и усилить те стратегии, которые полезны для их эффективного устранения.

Кроме того, важно напомнить, что симптомы абстиненции начинают исчезать после седьмого дня. Еще сказать о чувстве пустоты, которое появляется через 10 дней после отказа от курения. И наконец, предупредить о чувстве "ложной безопасности". Оно возникает между 15 и 30 днями после прекращения употребления табака.

Поддержание действия: 6 месяцев без курения



Этап поддержания действия начинается тогда, когда человек не курит в течение 6 месяцев. Хотя о "бывшем курильщике" речи не идет до истечения 12 месяцев с момента прекращения курения. Здесь профессионал должен пересмотреть возможные трудности и усилить стратегии их преодоления.

Кроме того, может быть полезно вспомнить, почему человек бросил курить, и проанализировать преимущества. Те, что уже проявились, и те, которые только ожидаются. Также может возникнуть необходимость вспомнить и дискомфорт, связанный с употреблением табака.

Отказ от курения: рецессия и начало нового цикла

О рецидиве говорят, когда человек возвращается к курению после того, как вроде бы бросил курить. Такой откат от произошедших изменений может произойти. На данном этапе очень важно, чтобы медицинский работник проявил сочувствие, оказал поддержку. Он должен воздержаться от любого карательного поведения и призвать человека воспринимать рецидив как хорошую возможность поучиться на своих ошибках и предпринять еще одну попытку. Несомненно, у нее уже будет больше шансов на успех.