9 натуральных средств, которые победят кандидоз! - ФОТО
Заражение грибком Candida albicans (более известное как кандидоз) - очень распространенное явление и чаще всего от него страдают именно женщины, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.
В большинстве случаев никакой серьезной проблемы нет, кандидоз можно вполне успешно вылечить в домашних условиях. И сегодня, в нашей статье мы расскажем вам, как можно это сделать при помощи натуральных средств.
Что такое кандидоз?
Грибок Candida albicans присутствует в человеческом организме, правда, в небольших количествах. При появлении определенных проблем со здоровьем, например таких, как диабет или ожирение, этот грибок начинает расти и, соответственно, причинять некий дискомфорт, обычно он проявляет себя в теплых и влажных участках тела.
Для того, чтобы грибок начал размножаться и вызвал то, что принято называть кандидозом, должно быть что-то из следующего:
- Влажные или вспотевшие участки кожи. Кандидоз, как правило, поражает такие части тела, как пах, подмышки, область под грудью, уголки рта и кожу между пальцами ног.
- Одежда, которую не меняли в течение нескольких дней подряд. Таким образом пот высыхает непосредственно на теле, что создает более влажную среду. То же самое касается и грудных детей, которым по несколько часов не меняют подгузник.
- Рацион с высоким содержанием сахара и рафинированной муки, то есть продуктов, "питающих" грибок.
- Употребление определенных лекарственных препаратов в течение длительного времени (например, антибиотики, стероиды или противозачаточные средства). Это приводит к тому, что в организме постепенно умирают полезные бактерии, контролирующие грибок.
- Люди с плохим иммунитетом. Это могут быть больные СПИДом, или пациенты, проходящие курс химиотерапии, недавно перенесшие какую-либо операцию или прикованные к постели, парализованные люди, а также те, у кого имеются заболевания крови.
Если у вас кандидоз, то вы наверняка заметили у себя красную сыпь, которая появилась в складках кожи. Она "прогрессирует" и распространяется, захватывая новые участки кожи, если вовремя не обеспечить соответствующего лечения. Это может вызвать зуд, жжение, отек, боль и белые выделения. При переходе в хроническую стадию кожа становится грубой и приобретает белесый оттенок.
Домашние средства для лечения кандидоза
Рецепт с йогуртом
Ингредиенты:
- 1/2 чашки натурального йогурта
- 1/2 столовой ложки молотой корицы
Способ приготовления:
Смешайте оба ингредиента и наносите на пораженные участки на ночь (5 дней подряд). Не смывайте, пусть средство полностью впитается и высохнет.
Рецепт с чесноком
Ингредиенты:
- 1 зубчик чеснока
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
Измельчите чеснок в блендере и смешайте его с водой. Процедите и сразу же выпейте (как если бы это был сок). Также можете просто съедать по два зубчика чеснока в день (в сыром виде).
Рецепт с лавандой
Ингредиенты:
- 1 пучок цветов лаванды, свежих или сухих
- 1 литр воды
Способ приготовления:
Налейте в кастрюлю воду и поставьте ее на огонь. Доведите до кипения, положите туда цветы лаванды и варите в течение 10 минут. Затем снимите с огня, дайте остыть и процедите. Этим средством можете промывать пораженные участки кожи один или два раза в день, а можно делать и ванны.
Рецепт с календулой
Ингредиенты:
- 150 мл эфирного масла миндаля
- 1 столовая ложка лепестков календулы
- 1 столовая ложка цветов ромашки
- 10 капель эфирного масла чайного дерева
Способ приготовления:
Залейте лепестки календулы и цветы ромашки миндальным эфирным маслом, для этого вам понадобится стеклянная емкость с герметичной крышкой. Поставьте эту смесь настаиваться на три недели в сухое темное место (при комнатной температуре). По прошествии этого времени процедите и добавьте масло чайного дерева.
Теперь готовое средство можно наносить на пораженные участки кожи при помощи кусочка ткани или ватного тампона.
Рецепт с ромашкой
Ингредиенты:
- 1 литр воды
- 4 столовые ложки хвоща
- 4 столовые ложки тимьяна
- 4 столовые ложки толокнянки
- 4 столовые ложки ромашки
Способ приготовления:
Положите все ингредиенты в кастрюлю и поставьте на огонь. когда вода закипит, поварите в течение 5 минут, снимите с огня и дайте остыть (минут 15). Затем процедите жидкость и можете использовать ее для приготовления ванночек или просто промывать пораженные участки кожи дважды в день.
Рецепт с пищевой содой
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки пищевой соды
- 1/2 литра воды
Способ приготовления:
Разведите соду в воде и наносите получившуюся жидкость на пораженные участки кожи два раза в день. Повторяйте процедуру в течение двух недель или до тех пор, пока симптомы полностью не исчезнут.
Рецепт с шалфеем
Ингредиенты:
- 5 литров воды
- 1 пучок шалфея
- 1 пучок тимьяна
- 1 пучок лаванды
Способ приготовления:
По возможности, старайтесь использовать растения в свежем виде. Положите все ингредиенты в кастрюлю и поставьте на огонь. После того, как вода закипит, поварите еще 5 минут, затем снимите с огня и дайте остыть. Затем процедите и снова нагрейте (так, чтобы жидкость получилась достаточно горячей, но при этом не обжигающей).
Так у вас получится средство, чтобы делать сидячие ванны или же просто промывать пораженные участки кожи (тоже желательно по 2 раза в день). Только не забывайте нагревать жидкость перед каждым использованием.
Рецепт с лавровым листом
Ингредиенты:
- Лавровый лист, 5 шт.
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
Вскипятите воду, добавьте в нее лавровый лист и поварите в течение 5 минут. Затем снимите с огня и дайте остыть. Смочите в получившемся отваре ватный тампон и протрите пораженные участки кожи. Повторяйте данную процедуру в течение одной недели, по вечерам, перед тем, как ложиться спать.
Рецепт с эхинацеей
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка корня эхинацеи
- 1 литр воды
Способ приготовления:
Доведите воду до кипения, добавьте корень эхинацеи и поварите в течение 2 минут. Процедите и пейте по 2 или 3 чашки в день в течение месяца. Это средство будет очень полезным в случае хронического кандидоза, кожных заболеваний, при проблемах с иммунной системой, а также при гриппе.
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