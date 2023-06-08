9 натуральных средств, которые победят кандидоз!

Заражение грибком Candida albicans (более известное как кандидоз) - очень распространенное явление и чаще всего от него страдают именно женщины, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

В большинстве случаев никакой серьезной проблемы нет, кандидоз можно вполне успешно вылечить в домашних условиях. И сегодня, в нашей статье мы расскажем вам, как можно это сделать при помощи натуральных средств.

Что такое кандидоз?

Грибок Candida albicans присутствует в человеческом организме, правда, в небольших количествах. При появлении определенных проблем со здоровьем, например таких, как диабет или ожирение, этот грибок начинает расти и, соответственно, причинять некий дискомфорт, обычно он проявляет себя в теплых и влажных участках тела.

Для того, чтобы грибок начал размножаться и вызвал то, что принято называть кандидозом, должно быть что-то из следующего:

Влажные или вспотевшие участки кожи . Кандидоз, как правило, поражает такие части тела, как пах, подмышки, область под грудью, уголки рта и кожу между пальцами ног.

. Кандидоз, как правило, поражает такие части тела, как пах, подмышки, область под грудью, уголки рта и кожу между пальцами ног. Одежда, которую не меняли в течение нескольких дней подряд. Таким образом пот высыхает непосредственно на теле, что создает более влажную среду. То же самое касается и грудных детей, которым по несколько часов не меняют подгузник.

Рацион с высоким содержанием сахара и рафинированной муки, то есть продуктов, "питающих" грибок.

то есть продуктов, "питающих" грибок. Употребление определенных лекарственных препаратов в течение длительного времени (например, антибиотики, стероиды или противозачаточные средства). Это приводит к тому, что в организме постепенно умирают полезные бактерии, контролирующие грибок.

Люди с плохим иммунитетом. Это могут быть больные СПИДом, или пациенты, проходящие курс химиотерапии, недавно перенесшие какую-либо операцию или прикованные к постели, парализованные люди, а также те, у кого имеются заболевания крови.

Если у вас кандидоз, то вы наверняка заметили у себя красную сыпь, которая появилась в складках кожи. Она "прогрессирует" и распространяется, захватывая новые участки кожи, если вовремя не обеспечить соответствующего лечения. Это может вызвать зуд, жжение, отек, боль и белые выделения. При переходе в хроническую стадию кожа становится грубой и приобретает белесый оттенок.

Домашние средства для лечения кандидоза

Рецепт с йогуртом

Ингредиенты:

1/2 чашки натурального йогурта

1/2 столовой ложки молотой корицы

Способ приготовления:

Смешайте оба ингредиента и наносите на пораженные участки на ночь (5 дней подряд). Не смывайте, пусть средство полностью впитается и высохнет.

Рецепт с чесноком

Ингредиенты:

1 зубчик чеснока

1 стакан воды

Способ приготовления:

Измельчите чеснок в блендере и смешайте его с водой. Процедите и сразу же выпейте (как если бы это был сок). Также можете просто съедать по два зубчика чеснока в день (в сыром виде).

Рецепт с лавандой

Ингредиенты:

1 пучок цветов лаванды, свежих или сухих

1 литр воды

Способ приготовления:

Налейте в кастрюлю воду и поставьте ее на огонь. Доведите до кипения, положите туда цветы лаванды и варите в течение 10 минут. Затем снимите с огня, дайте остыть и процедите. Этим средством можете промывать пораженные участки кожи один или два раза в день, а можно делать и ванны.

Рецепт с календулой

Ингредиенты:

150 мл эфирного масла миндаля

1 столовая ложка лепестков календулы

1 столовая ложка цветов ромашки

10 капель эфирного масла чайного дерева

Способ приготовления:

Залейте лепестки календулы и цветы ромашки миндальным эфирным маслом, для этого вам понадобится стеклянная емкость с герметичной крышкой. Поставьте эту смесь настаиваться на три недели в сухое темное место (при комнатной температуре). По прошествии этого времени процедите и добавьте масло чайного дерева.

Теперь готовое средство можно наносить на пораженные участки кожи при помощи кусочка ткани или ватного тампона.

Рецепт с ромашкой

Ингредиенты:

1 литр воды

4 столовые ложки хвоща

4 столовые ложки тимьяна

4 столовые ложки толокнянки

4 столовые ложки ромашки

Способ приготовления:

Положите все ингредиенты в кастрюлю и поставьте на огонь. когда вода закипит, поварите в течение 5 минут, снимите с огня и дайте остыть (минут 15). Затем процедите жидкость и можете использовать ее для приготовления ванночек или просто промывать пораженные участки кожи дважды в день.

Рецепт с пищевой содой

Ингредиенты:

3 столовые ложки пищевой соды

1/2 литра воды

Способ приготовления:

Разведите соду в воде и наносите получившуюся жидкость на пораженные участки кожи два раза в день. Повторяйте процедуру в течение двух недель или до тех пор, пока симптомы полностью не исчезнут.

Рецепт с шалфеем

Ингредиенты:

5 литров воды

1 пучок шалфея

1 пучок тимьяна

1 пучок лаванды

Способ приготовления:

По возможности, старайтесь использовать растения в свежем виде. Положите все ингредиенты в кастрюлю и поставьте на огонь. После того, как вода закипит, поварите еще 5 минут, затем снимите с огня и дайте остыть. Затем процедите и снова нагрейте (так, чтобы жидкость получилась достаточно горячей, но при этом не обжигающей).

Так у вас получится средство, чтобы делать сидячие ванны или же просто промывать пораженные участки кожи (тоже желательно по 2 раза в день). Только не забывайте нагревать жидкость перед каждым использованием.

Рецепт с лавровым листом

Ингредиенты:

Лавровый лист, 5 шт.

1 стакан воды

Способ приготовления:

Вскипятите воду, добавьте в нее лавровый лист и поварите в течение 5 минут. Затем снимите с огня и дайте остыть. Смочите в получившемся отваре ватный тампон и протрите пораженные участки кожи. Повторяйте данную процедуру в течение одной недели, по вечерам, перед тем, как ложиться спать.

Рецепт с эхинацеей

Ингредиенты:

1 столовая ложка корня эхинацеи

1 литр воды

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения, добавьте корень эхинацеи и поварите в течение 2 минут. Процедите и пейте по 2 или 3 чашки в день в течение месяца. Это средство будет очень полезным в случае хронического кандидоза, кожных заболеваний, при проблемах с иммунной системой, а также при гриппе.