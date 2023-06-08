Сухофрукты укрепляют кости и помогают победить усталость - ФОТО
С наступлением менопаузы женщины начинают терять костную массу. Это может привести к неприятным последствиям. Сухофрукты наполняют наш организм энергией и укрепляют наши кости, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.
Рекомендуется почаще баловать себя сухофруктами, ведь они не только вкусные, но и очень полезные. Несмотря на то, что в них не содержится воды, сухофрукты отличаются высоким содержанием минералов и белков, что позволяет нам встретить новый день активно и энергично.
Разве можно устоять перед этим искушением? Сухофрукты отлично подходят для завтрака. Они помогают избежать запоров, а благодаря высокому содержанию кальция и цинка, укрепляют наши кости. Сухофрукты укрепляют наше здоровье, главное - употреблять их в меру.
Сегодня нам хотелось бы подробнее поговорить о сухофруктах и рассказать тебе, в чем именно заключается их польза для здоровья человека.
Можно ли поправиться от сухофруктов?
Как правило, это - первый вопрос, который возникает во время подобного разговора. Почему? Дело в том, что многие люди исключают эти продукты из своего рациона, так как считают, что в них содержится много сахара. Действительно, сухофрукты содержат достаточно большое количество сахара (особенно изюм).
Но необходимо учитывать, что содержание витаминов, минералов и других питательных веществ в них также велико. Эта особенность делает сухофрукты полезными продуктами, достойными занять почетное место в нашем рационе.
Чтобы сухофрукты приносили больше пользы твоему здоровью, следует учитывать следующую информацию:
- Сухофрукты содержат большое количество питательных веществ и наполняют нас в 4 раза большим количеством энергии, чем обычные фрукты и ягоды.
- Эти продукты гораздо легче усваиваются нашим организмом. Также они быстро насыщают. Благодаря этому нам требуется совсем небольшое количество сухофруктов для того, чтобы почувствовать себя сытыми.
- Многие люди дополняют ими свою диету, когда хотят сбросить вес: сухофрукты способствуют регулярному стулу и нормализуют пищеварение. Всего 100 г. этого лакомства приносят нам ощущение сытости, благодаря чему мы легко избегаем перекусов между основными приемами пищи. При этом мы чувствуем себя активными и энергичными.
- Главный секрет пользы сухофруктов заключается в том, что не стоит превышать их рекомендуемую ежедневную порцию - 100 г. Именно такое их количество позволяет избежать дефицита питательных веществ в организме человека, укрепляет наши кости и помогает бороться с хронической усталостью.
О пользе сухофруктов для здоровья костей
Недавно мы рассказывали тебе о том, как инжир помогает при лечении остеопороза. Эту информацию не стоит обходить вниманием, особенно это касается женщин. Ведь именно женщины чаще всего склонны страдать потерей костной массы.
В этом случае сухофрукты готовы прийти к нам на помощь. Рекомендуется как можно чаще есть чернослив, финики и цукаты. Они очень вкусные и отлично подходят для завтрака. Также сухофрукты можно использовать и при приготовлении салатов, супов и мясных блюд.
Итак, хотелось бы тебе узнать побольше о пользе сухофруктов? Почему они так необходимы для нашего здоровья?
- Сухофрукты являются натуральным источником железа, кальция, магния и цинка. Это настоящая сокровищница минералов для твоих костей. Именно благодаря этому сухофрукты помогают при лечении остеопороза.
- Благодаря высокому содержанию витаминов Е, С и антиоксидантов позволяют избежать многих дегенеративных заболеваний.
- Нормализуют пищеварение, заботятся о здоровье нашего кишечника, препятствуют накоплению в нем токсинов и других вредных для организма человека веществ.
- Являются богатым источником калия и витаминов группы В. Эти вещества необходимы для здоровья наших костей.
- Сухофрукты не содержат натрия, но при этом богаты другими микроэлементами. Это помогает снизить повышенное артериальное давление.
- Содержат большое количество полезных для нашего организма жиров, например, жирных кислот омега 3 и омега 6.
- Помогают справиться с тревогой и нервным напряжением, а также контролировать аппетит.
- Учитывая большое количество содержащихся в сухофруктах питательных веществ, эти продукты рекомендуется включать в свой рацион спортсменам. Такая пища наполняет наш организм энергией и делает нас более активными.
- Сухофрукты по праву считаются "пилюлями энергии и оптимизма", идеальными для женщин, переживающих период менопаузы. Если ты чувствуешь себя усталой, а твое настроение упало, обязательно включи эти продукты в свой рацион. Также стоит иметь в виду, что во время менопаузы наши кости теряют кальций. Чтобы восполнить эту потерю, рекомендуется ежедневно съедать по 100 г. инжира - именно эти сухофрукты содержат наибольшее количество кальция.
Лучшие сухофрукты, которые рекомендуется включить в свой рацион
Как мы уже говорили ранее, рекомендуемая порция этого лакомства составляет 100 г. в день (горсть сухофруктов, которая помешается в твоей ладони). Далее все зависит от твоих вкусовых предпочтений и потребностей. Можешь съедать их между основными приемами пищи или использовать в качестве ингредиента главных блюд.
В любом случае сухофрукты являются полезной натуральной пищей, которая приносит большую пользу нашему здоровью. Самое главное - не злоупотреблять ими. Сейчас мы расскажем тебе подробнее о полезных свойствах разных сухофруктов.
1. Инжир
Укрепляет наши кости и является натуральным слабительным средством. Лучше всего есть инжир на завтрак. Пробовала ли ты инжир, фаршированный грецкими орехами или миндалем? Это настоящий натуральный коктейль энергии, кальция и магния.
2. Чернослив
Чернослив является одним из самых богатых клетчаткой сухофруктов. Благодаря этому он идеально подходит для лечения запора. Также в нем содержится большое количество железа и витаминов группы В.
3. Финики
Содержат большое количество различных минералов (например, железа) и витаминов (главным образом, витаминов группы В и А).
Финики улучшают внимание и концентрацию, способствуют повышению интеллектуальных способностей. Также они являются источником магния и кальция. Эти вещества помогают нам победить бессонницу. Все, что нужно сделать тебе для этого - съесть 5 фиников за полчаса до сна.
4. Цукаты из клюквы
Цукаты из клюквы снижают уровень "плохого" холестерина в крови и заботятся о здоровье нашего сердца. Также они отличаются высоким содержанием антиоксидантов. Как лучше всего их есть? Можешь добавить клюкву в овсянку или смешать с натуральным йогуртом без сахара. Увидишь, как это вкусно!
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