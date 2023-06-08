Сухофрукты укрепляют кости и помогают победить усталость

С наступлением менопаузы женщины начинают терять костную массу. Это может привести к неприятным последствиям. Сухофрукты наполняют наш организм энергией и укрепляют наши кости, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Рекомендуется почаще баловать себя сухофруктами, ведь они не только вкусные, но и очень полезные. Несмотря на то, что в них не содержится воды, сухофрукты отличаются высоким содержанием минералов и белков, что позволяет нам встретить новый день активно и энергично.

Разве можно устоять перед этим искушением? Сухофрукты отлично подходят для завтрака. Они помогают избежать запоров, а благодаря высокому содержанию кальция и цинка, укрепляют наши кости. Сухофрукты укрепляют наше здоровье, главное - употреблять их в меру.

Сегодня нам хотелось бы подробнее поговорить о сухофруктах и рассказать тебе, в чем именно заключается их польза для здоровья человека.

Можно ли поправиться от сухофруктов?

Как правило, это - первый вопрос, который возникает во время подобного разговора. Почему? Дело в том, что многие люди исключают эти продукты из своего рациона, так как считают, что в них содержится много сахара. Действительно, сухофрукты содержат достаточно большое количество сахара (особенно изюм).

Но необходимо учитывать, что содержание витаминов, минералов и других питательных веществ в них также велико. Эта особенность делает сухофрукты полезными продуктами, достойными занять почетное место в нашем рационе.

Чтобы сухофрукты приносили больше пользы твоему здоровью, следует учитывать следующую информацию:

Сухофрукты содержат большое количество питательных веществ и наполняют нас в 4 раза большим количеством энергии, чем обычные фрукты и ягоды.

Эти продукты гораздо легче усваиваются нашим организмом. Также они быстро насыщают . Благодаря этому нам требуется совсем небольшое количество сухофруктов для того, чтобы почувствовать себя сытыми.

. Благодаря этому нам требуется совсем небольшое количество сухофруктов для того, чтобы почувствовать себя сытыми. Многие люди дополняют ими свою диету, когда хотят сбросить вес: сухофрукты способствуют регулярному стулу и нормализуют пищеварение . Всего 100 г. этого лакомства приносят нам ощущение сытости, благодаря чему мы легко избегаем перекусов между основными приемами пищи. При этом мы чувствуем себя активными и энергичными.

. Всего 100 г. этого лакомства приносят нам ощущение сытости, благодаря чему мы легко избегаем перекусов между основными приемами пищи. При этом мы чувствуем себя активными и энергичными. Главный секрет пользы сухофруктов заключается в том, что не стоит превышать их рекомендуемую ежедневную порцию - 100 г. Именно такое их количество позволяет избежать дефицита питательных веществ в организме человека, укрепляет наши кости и помогает бороться с хронической усталостью.

О пользе сухофруктов для здоровья костей

Недавно мы рассказывали тебе о том, как инжир помогает при лечении остеопороза. Эту информацию не стоит обходить вниманием, особенно это касается женщин. Ведь именно женщины чаще всего склонны страдать потерей костной массы.

В этом случае сухофрукты готовы прийти к нам на помощь. Рекомендуется как можно чаще есть чернослив, финики и цукаты. Они очень вкусные и отлично подходят для завтрака. Также сухофрукты можно использовать и при приготовлении салатов, супов и мясных блюд.

Итак, хотелось бы тебе узнать побольше о пользе сухофруктов? Почему они так необходимы для нашего здоровья?

Сухофрукты являются натуральным источником железа, кальция, магния и цинка. Это настоящая сокровищница минералов для твоих костей. Именно благодаря этому сухофрукты помогают при лечении остеопороза.

Это настоящая сокровищница минералов для твоих костей. Именно благодаря этому сухофрукты помогают при лечении остеопороза. Благодаря высокому содержанию витаминов Е, С и антиоксидантов позволяют избежать многих дегенеративных заболеваний.

Нормализуют пищеварение, заботятся о здоровье нашего кишечника, препятствуют накоплению в нем токсинов и других вредных для организма человека веществ.

Являются богатым источником калия и витаминов группы В . Эти вещества необходимы для здоровья наших костей.

. Эти вещества необходимы для здоровья наших костей. Сухофрукты не содержат натрия, но при этом богаты другими микроэлементами. Это помогает снизить повышенное артериальное давление.

Содержат большое количество полезных для нашего организма жиров, например, жирных кислот омега 3 и омега 6.

Помогают справиться с тревогой и нервным напряжением, а также контролировать аппетит.

Учитывая большое количество содержащихся в сухофруктах питательных веществ, эти продукты рекомендуется включать в свой рацион спортсменам. Такая пища наполняет наш организм энергией и делает нас более активными.

Сухофрукты по праву считаются "пилюлями энергии и оптимизма", идеальными для женщин, переживающих период менопаузы. Если ты чувствуешь себя усталой, а твое настроение упало, обязательно включи эти продукты в свой рацион. Также стоит иметь в виду, что во время менопаузы наши кости теряют кальций. Чтобы восполнить эту потерю, рекомендуется ежедневно съедать по 100 г. инжира - именно эти сухофрукты содержат наибольшее количество кальция.

Лучшие сухофрукты, которые рекомендуется включить в свой рацион

Как мы уже говорили ранее, рекомендуемая порция этого лакомства составляет 100 г. в день (горсть сухофруктов, которая помешается в твоей ладони). Далее все зависит от твоих вкусовых предпочтений и потребностей. Можешь съедать их между основными приемами пищи или использовать в качестве ингредиента главных блюд.

В любом случае сухофрукты являются полезной натуральной пищей, которая приносит большую пользу нашему здоровью. Самое главное - не злоупотреблять ими. Сейчас мы расскажем тебе подробнее о полезных свойствах разных сухофруктов.

1. Инжир

Укрепляет наши кости и является натуральным слабительным средством. Лучше всего есть инжир на завтрак. Пробовала ли ты инжир, фаршированный грецкими орехами или миндалем? Это настоящий натуральный коктейль энергии, кальция и магния.

2. Чернослив

Чернослив является одним из самых богатых клетчаткой сухофруктов. Благодаря этому он идеально подходит для лечения запора. Также в нем содержится большое количество железа и витаминов группы В.

3. Финики

Содержат большое количество различных минералов (например, железа) и витаминов (главным образом, витаминов группы В и А).

Финики улучшают внимание и концентрацию, способствуют повышению интеллектуальных способностей. Также они являются источником магния и кальция. Эти вещества помогают нам победить бессонницу. Все, что нужно сделать тебе для этого - съесть 5 фиников за полчаса до сна.

4. Цукаты из клюквы

Цукаты из клюквы снижают уровень "плохого" холестерина в крови и заботятся о здоровье нашего сердца. Также они отличаются высоким содержанием антиоксидантов. Как лучше всего их есть? Можешь добавить клюкву в овсянку или смешать с натуральным йогуртом без сахара. Увидишь, как это вкусно!