Невероятно! Продукты, которые сами регулируют уровень сахара!

Есть продукты, обладающие способностью регулировать уровень глюкозы в крови, полезны не только больным диабетом, но и всем тем, кто хотел бы избежать перекусов между основными приемами пищи, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Людям, страдающим диабетом, а также тем, кто регулярно испытывает сильную потребность в том, чтобы съесть что-то сладенькое, не испытывая при этом голода, следует включить в свой рацион продукты, обладающие способностью регулировать уровень сахара (глюкозы) в крови. Среди них можно выделить, например, стевию, корицу, горох, пивные дрожжи и овсянку.

В сегодняшней статье мы раскроем вам секреты этих продуктов питания и расскажем, как их лучше потреблять, чтобы извлечь максимальную выгоду из их полезных и, можно даже сказать, лечебных свойств.

Стевия

Первым, среди продуктов, способных естественным образом снижать уровень сахара в крови, мы назвали стевию.

Это растение родом из Парагвая в последние годы стало очень популярным во всем мире. Его используют в качестве здоровой альтернативы сахару и различным искусственным подсластителям. Стевия не только делает напитки и блюда слаще, но и обладает многочисленными лечебными свойствами.

Уже многим людям, страдающим диабетом 2 типа, удалось стабилизировать свое состояние и "заглушить" болезнь благодаря регулярному потреблению данного растения.

Использовать у стевии можно свежие листья, сушеные для заваривания и приготовления настоев или же ее чистый экстракт.

Однако следует избегать потребления подсластителей со стевией (сейчас они стали модными), потому что, как правило, самого растения в них содержится очень мало или оно в них присутствует в виде рафинированного экстракта, не представляющего никакой лекарственной ценности. То есть по сути вы будете потреблять низкокалорийный подсластитель, а не стевию.

Корица

Этот вид специи, обладающий характерным вкусом и ароматом, тоже способен снижать уровень глюкозы, холестерина и липидов в крови и даже поддерживать этот уровень в течение какого-то времени после его потребления.

По данным некоторых исследований, корица увеличивает чувствительность организма к инсулину, который как раз и отвечает за контроль уровня сахара в крови. А еще в ней содержится большое количество антиоксидантов, полезных для нашего здоровья.

Самыми сильными лечебными свойствами обладает цейлонская корица, ее можно купить в аптеках в виде таблеток или же просто заваривать палочки и добавлять в пищу порошок.

Кроме того, можно приготовить вкусный напиток, взяв какое-нибудь растительное молоко (миндальное, ореховое, овсяное или рисовое) и заварив в нем в течение 15 минут палочку корицы. Еще можно добавить немного кокоса, ванильной эссенции или какао, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Для регулирования уровня сахара в крови рекомендуемая дозировка составляет от одного до шести граммов, это примерно одна чайная ложка порошка корицы в день.

Горох

Горох еще известен в народе как "растительный инсулин", он помогает регулировать уровень сахара в крови благодаря своей уникальной питательной ценности: в горохе содержится много белков и клетчатки.

Это стручковое растение заставляет гликемическую кривую находиться на должном уровне (в состоянии баланса) после еды, то есть как раз в то время, когда она может резко пойти вверх. Кроме того, потребление гороха положительно влияет и на другие продукты, которые попали в организм и способны изменить этот показатель.

Самый полезный горох, конечно, свежий, его можно приготовить с другими овощами, например, с картофелем. Неплохое сочетание получится с грибами или с куриными яйцами.

Еще в аптеках и диетических магазинах можно найти органический горошек в виде порошка.

Пивные дрожжи

Пивные дрожжи тоже можно назвать лечебным продуктом питания, так как они богаты витаминами и минеральными веществами, среди которых в отдельную строку необходимо выделить хром. Этот минерал работает как естественный регулятор уровня глюкозы в крови, а потому станет превосходным дополнением к рациону диабетиков и тех людей, которых постоянно тянет на "сладенькое".

Пивные дрожжи можно употреблять в пищу в виде порошка, смешав с соком или йогуртом, или же в виде таблеток, если вам не нравится их слегка горьковатый вкус (хотя некоторые бренды продают пивные дрожжи, которые не горчат).

Овсянка

Овсянка - очень полезный злак, она богата растворимыми пищевыми волокнами. Данный тип клетчатки снижает инсулиновую реакцию организма, замедляет пищеварительный процесс и всасывание углеводов, что не дает уровню глюкозы в крови сильно повыситься после еды.

Можно употреблять в пищу сырые овсяные хлопья или в виде мюсли на завтрак, можно овсянку сварить и использовать в качестве ингредиента для сладких или соленых блюд.

Овсянка идеально подойдет и как "загуститель", например для супов-пюре или коктейлей, а еще ее полезно смешивать с мукой (удачны комбинации с любыми видами муки) при приготовлении печенья, лепешек и другой выпечки.

Ну и конечно дома вы всегда можете приготовить вкусный напиток из овсяных хлопьев (овсяную водичку или ее вариации), который несложно будет пить во время завтрака или на полдник, так овсянка будет присутствовать в вашем рационе и при этом не надоест.