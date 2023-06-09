Натоптыши: 7 домашних средств, чтобы справиться с проблемой

Луковица обладает целебными и противовоспалительными свойствами, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru. Втирание лукового сока в кожу стоп поможет тебе справиться с натоптышами.

Почему мы так часто обходим вниманием наши стопы? Почему эти части нашего тела нам кажутся недостаточно важными? Ведь благодаря им мы передвигаемся и уверенно стоим на ногах. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что наши стопы достойны не меньше внимания и ухода, чем кожа нашего лица.

Когда этого не происходит, на ногах появляются мозоли, натоптыши и другие проблемы, которые говорят о недостаточном внимании к этим частям нашего тела.

В этой статье мы расскажем тебе о домашних средствах для ухода за кожей стоп, которые помогут тебе справиться с подобными проблемами. Твои ноги станут более привлекательными и ухоженными, а болезненные и неприятные ощущения от натоптышей заметно уменьшатся.

Почему появляются натоптыши?

Наши ноги сильно устают: обувь на каблуках, использование носков и колготок, недостаточное увлажнение и очищение от мертвых клеток кожи, слишком узкая обувь в течение долгих часов, пот... Все эти факторы не могут не сказываться на здоровье и красоте наших стоп.

Натоптыши могут появиться на любом участке стопы. Как правило, чаще всего они появляются на пятках, на боковой поверхности большого пальца или мизинца, на верхней части пальцев ног или на самой подошве. Если на первых порах они почти не мешают, то со временем натоптыши начинают приносить человеку все больше болезненных ощущений.

Если тебе приходилось однажды сталкиваться с этой проблемой, то ты знаешь, насколько она неприятна: тебе становится трудно подобрать подходящую обувь, тебе сложно находиться на ногах весь день, что неизбежно сказывается на твоем настроении, активности и состоянии в целом.

Возможно, что у тебя ни разу не было натоптышей. Поздравляем, тебе очень повезло! В этом случае будет не лишним принять кое-какие меры для их профилактики. Например, не забывай наносить на стопы увлажняющий крем каждый раз после мытья. Заботиться о красоте твоих ног поможет еженедельный массаж стоп с добавлением нескольких капель оливкового масла, вазелина или бананового пюре.

Обрати внимание и на обувь: она должна быть удобной, не слишком тесной и не слишком свободной. Если обувь новая, защити кожу при помощи пластыря или повязки в тех местах, где обычно появляются мозоли и натоптыши. Надевай новую обувь на несколько часов в день, чтобы ноги не пострадали.

Когда ты возвращаешься домой, снимай обувь и колготки и делай расслабляющую ванночку для ног. Можешь добавить в воду травяной отвар (например, ромашки). Он не должен быть слишком горячим. Это позволит твоим ногам отдохнуть и восстановиться, а приятный аромат трав пойдет на пользу всему твоему здоровью.

Если у тебя уже появились натоптыши, тебе на помощь придет пемза. Это отличное средство против натоптышей. Используй ее аккуратно и внимательно, чтобы не повредить кожу стоп. Лучше всего использовать пемзу после мытья, когда кожа становится распаренной и мягкой.

Также можешь использовать специальные пилочки для удаления омертвевших клеток и неровностей с пяток, подошвы и пальцев ног. Не стоит использовать такую пилочку больше трех минут, а после процедуры обязательно наноси на кожу стоп увлажняющий крем.

Используй удобную обувь и внимательно прислушивайся ко всем неприятным и болезненным ощущениям, которые появляются в ногах.

Домашние средства против натоптышей на ногах

Хотя пемза является очень эффективным средством для избавления от натоптышей, случается, что последние становятся слишком глубокими и болезненными. В этом случае любое давление на них вызывает боль. Тогда на помощь тебе придут следующие домашние средства:

Рецепт 1

Ингредиенты

1/2 луковицы

Приготовление

Разрежь луковицу на две части и натри одной половинкой проблемную зону стопы. Повторяй процедуру каждый вечер перед тем, как идти спать. Смывай луковый сок с ног не нужно. Постарайся, чтобы сок луковицы хорошо проникал в кожу. После этого надень носки и ложись спать. Луковица обладает целебными и противовоспалительными свойствами.

Рецепт 2

Ингредиенты

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла (15 мл)

Приготовление

Рецепт 3

Ингредиенты

1 пучок стебельков и цветков крапивы

1 столовая ложка воды (15 мл)

Приготовление

Если у тебя есть возможность всегда иметь под рукой крапиву - отлично. Измельчи пучок стебельков и цветков этого растения в блендере с добавлением одной столовой ложки воды. Ты получишь средство пастообразной консистенции. Нанеси пасту непосредственно на натоптыши и зафиксируй ее при помощи бинта. Средство должно находиться на коже как минимум три часа.

Рецепт 4

Ингредиенты

1 пучок цветков и листьев календулы

1 столовая ложка воды (15 мл).

Приготовление

Алгоритм приготовления этого средства соответствует предыдущему рецепту. Наноси полученную пасту на проблемные участки кожи каждый вечер перед сном.

Рецепт 5

Ингредиенты

1 инжир

Приготовление

Эти фрукты обладают противовоспалительными свойствами и освежают, также их использование облегчит болезненные ощущения, вызванные натоптышами. Разрежь инжир пополам и извлеки его мякоть. Нанеси ее на проблемные области кожи перед сном. Зафиксируй средство при помощи бинта и надень носки для того, чтобы случайно не испачкать постельное белье.

Утром приготовь для ног теплую ванночку, после чего обработай кожу стоп при помощи пемзы или специальной пилочки. Когда закончишь, не забудь нанести на ноги увлажняющий крем.

Рецепт 6

Ингредиенты

2 столовых ложки бикарбоната натрия (18 г)

1 столовая ложка теплой воды (15 мл)

Приготовление

Приготовь густую пасту из бикарбоната натрия (пищевой соды) и воды. Наноси ее на кожу стоп круговыми движениями, как в случае со скрабом. Подожди 20-30 минут и смой теплой водой. После этого можешь обработать стопу пемзой или пилочкой для удаления натоптышей. В заключение нанеси на кожу увлажняющий крем.

Рецепт 7

Ингредиенты

4 столовые ложки ромашки (60 мл)

1 литр кипящей воды

Приготовление

Для начала необходимо приготовить настой ромашки. Закрой кастрюлю крышкой, чтобы ромашка хорошо настоялась, и подожди несколько минут. Когда вода немного остынет, положи ноги в тазик с ромашковым настоем. Будь внимательнее, чтобы не обжечься. Такая ванночка поможет размягчить натоптыши и облегчит их последующее удаление при помощи пемзы.

Рекомендуется повторить эту процедуру несколько раз. Как и в других случаях, в конце обязательно нанеси на кожу стоп увлажняющий крем.