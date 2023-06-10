Храп: почему он опасен для здоровья и как от него избавиться

Храп - это не просто ночное расстройство, которое мешает нам спать. Если твой партнер храпит и ты не знаешь, что тебе делать и какие средства использовать, чтобы навсегда избавиться от этих раздражающих звуков, читай эту статью.

Обычно мы говорим о мужском храпе, но знаешь ли ты, что ночное апноэ больше характерно для женщин? Кратковременная остановка дыхания во сне может быть очень опасной, поэтому не стоит игнорировать ее.

Многие женщины обеспокоены тем, что своим храпом они мешают партнеру спать, поэтому они не могут расслабиться во сне, становятся раздражительными и просыпаются с утренней головной болью, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Как можно избавиться от храпа?

Храп в повседневной жизни

По крайней мере, 20% людей храпят по ночам. Это часто приводит к разладу в семье, особенно если один из супругов не признает проблему или знает о ней, но не считает нужным что-то предпринять.

Люди, которые храпят каждую ночь, просыпаются с чувством усталости, они часто страдают от головных болей, плохого самочувствия, раздражительности, стресса и высокого артериального давления. Если не обратиться за помощью, храп может спровоцировать развитие более тяжелых заболеваний, особенно если считать, что "храп - это нормально" и это "то, что все люди делают по ночам".

Знаешь ли ты, что вызывает храп?

Храп - это сигнал, что с нашим организмом что-то не в порядке. Храп отнимает у нас много энергии, пока мы спим, что отражается на нашем самочувствии в течение дня. Многие доктора называют храп "внутренней температурой", это своеобразный индикатор нашего здоровья.

Храп приводит к сужению дыхательных путей, ведущих в легкие, в результате организм получает меньше кислорода и мы страдаем от гипоксии. Из-за недостатка воздуха происходит вибрация, которая связана с этим раздражающим звуком. Если ты не получаешь достаточное количество воздуха, происходит кратковременная остановка дыхания во сне, так называемое апноэ.

Как правило, причины, по которым мы храпим, напрямую связаны с апноэ. Также храп может быть вызван полипами, анатомией носовой перегородки и неба и даже аллергией. Если ты постоянно храпишь, обратись к врачу - только он сможет поставить правильный диагноз.

Во время апноэ наши легкие перестают получать кислород, и мозг должен заставлять дыхательные мышцы прикладывать дополнительные усилия, в результате чего раздаются громкие некрасивые звуки. В долгосрочной перспективе хроническое апноэ может привести к гипертонии, сердечной недостаточности, диабету 2 типа и даже инсульту и инфаркту головного мозга. Никогда не стоит забывать, что в эти моменты наше тело, наш мозг и наше сердце перестают получать кислород на несколько секунд. Это очень серьезно.

Как избавиться от храпа по ночам?

В первую очередь, нужно понять, что храп - это симптом того, что с нашим организмом что-то не в порядке. Если ты храпишь, когда простужена или страдаешь от аллергии, в этом нет ничего страшного. Но если ты храпишь каждую ночь, даже во время дневного сна, - это повод обратиться к врачу.

Проконсультируйся со специалистом, если ты или твой партнер уже давно страдаете от храпа. Если у тебя или твоего члена семьи диагностировали апноэ, постарайся следовать предписаниям доктора.

Если храп возникает иногда и не беспокоит тебя, обрати внимание на следующие советы: