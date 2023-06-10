Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет? 5 серьезных последствий!

Вы когда-нибудь задавались вопросом, вредно ли терпеть, если хочется в туалет и какие могут быть последствия таких действий? Ведь всем нам хотя бы раз приходилось преодолевать свое естественное желание...

Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru в сегодняшней статье расскажет вам о проблемах, с этим связанных.

Сколько раз в жизни вам приходилось терпеть и откладывать свой поход в туалет? Вы работаете, постоянно чем-то заняты и на посещение туалета буквально нет времени, хотя ваш организм нуждается в этом. Иногда мы можем "перетерпеть" позывы к мочеиспусканию и отложить свой поход в туалет на 3-4 часа, чтобы добраться до дома и спокойно сделать все дела в привычной обстановке.

Так может происходить один или два раза в неделю, но что делать, если "терпеть" становится привычным делом. Ведь есть люди, которые чувствуют себя комфортно только в собственной ванной комнате и стараются избегать публичных туалетов, включая те, что находятся у них на работе.

Мы же со своей стороны хотим вас предупредить, что с подобной привычкой следует быть очень осторожными, так как в долгосрочной перспективе она может привести к появлению серьезных проблем со здоровьем, о которых нужно знать. Читайте подробнее в сегодняшней статье.

1. Пугающие инфекции

Никогда не следует забывать о том, что моча, так же как и вода, со всеми продуктами-отходами, в которых организм больше не нуждается, фильтруется почками. Таким образом, в мочевом пузыре у нас скапливается целый "букет" всевозможных отходов, кислот и аммиака, которые постепенно могут повредить стенки мочевыводящих путей и самого мочевого пузыря.

Также нельзя забывать и то, что всякий раз, как мы идем в туалет, мы избавляем свой организм от бактерий, скопившихся в уретре, предотвращая тем самым их попадание в другие области, где они могут вызвать страшные инфекции. Но что же происходит в тех случаях, когда по каким-либо причинам мы не можем сходить в туалет и вынуждены терпеть?

А происходит следующее: эти бактерии находятся в нашем организме в течение более длительного времени, а значит повышается риск того, что они "прикрепятся" к стенкам мочевого пузыря или мочевыводящих путей и станут причиной такого неприятного и болезненного явления, как цистит. Поэтому не стоит терпеть! Лучше сходить в туалет.

2. Увеличение мочевого пузыря

Как правило, мочевой пузырь вмещает в себя от 150 до 200 мл жидкости (в зависимости от особенностей конкретного человека). Когда мочевой пузырь наполняется, активируются рецепторы, которые посылают в мозг сигнал, что пришло время сходить в туалет. Тогда мозг, в свою очередь, активизирует чувство дискомфорта, а иногда даже и боли, чтобы мы немедленно пошли опорожнять свой мочевой пузырь.

Что произойдет, если мы этого не сделаем? Что будет, если мы не прислушаемся к своему мозгу? Если мы продолжим что-то делать, преодолевая свое естественное желание, а также будем пить и есть, позволяя таким образом жидкости накапливаться в своем организме, которая будет раздвигать стенки нашего мочевого пузыря... Это не самое безопасное явление и это необходимо учитывать.

3. Камни в почках

Немного заболеваний так же неприятны и болезненны, как почечные колики. Одни люди более склонны к тому, чтобы у них в почках образовывались камни, чем другие, однако в большинстве случаев причиной их появления является именно удержание мочи в организме в течение длительного времени.

Если вы из тех, кто весь день ходит с полным мочевым пузырем и терпите до тех пор, пока не окажетесь дома, то вам следует знать, что помимо появления возможных инфекций вы способствуете тому, что в почках начинают образовываться маленькие кристаллики (обычно состоящие из кальция, фосфатов, аммония и магния).

Это "отходы", которые с легкостью попадают в почки и остаются там, постепенно превращаясь из небольших кристаллов в настоящие камни. Выведение же этих камней из организма очень болезненное и причиняет человеку много страданий.

По этой причине старайтесь все-таки посещать туалет каждый раз, как будете испытывать желание.

4. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - это очень серьезная проблема, о которой нужно знать и которая может возникнуть из-за неправильной привычки мочеиспускания.

Данное заболевание развивается тогда, когда моча вместо того, чтобы быть удаленной из организма после того, как была какое-то время в мочевом пузыре, возвращается обратно в уретру и почки. Это вызывает серьезные инфекции.

Как правило, пузырно-мочеточниковый рефлюкс имеет несколько стадий, от I до V, в зависимости от тяжести случая. В первой фазе, самой легкой, моча достигает мочеточников. А вот когда рефлюкс мочи достигает каждый день почек, можно уже говорить о V фазе.

Это действительно уже очень серьезно, так как помимо возможных инфекций, можно нанести серьезный вред почкам. Имейте это в виду!

5. Дискомфорт, судороги и усталость

Итак, терпеть, когда хочется в туалет, действительно очень вредно. Не следует превращать это в привычку. И если ваш организм сигнализирует вам о том, что пора посетить туалет, то желательно не ждать более 10-15 минут. По прошествии этого времени мозг перестанет посылать нам сигналы и тогда могут возникнуть серьезные последствия.

Вы будете чувствовать вздутие живота, кроме того, помимо скопления лишней жидкости и токсинов в организме, вы ощутите озноб, а затем и боль в области малого таза. Другими словами, вы больше не будете чувствовать собственно необходимость сходить в туалет, но будете заметно более уставшими и медлительными.

Обычно это приводит к тому, что человек потребляет еще больше жидкости, чтобы взбодриться, а это только усугубляет ситуацию.

Поэтому никогда так не делайте, не терпите, если хочется сходить в туалет, иначе это отразится на вашем здоровье.