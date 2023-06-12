Детокс-программа: очищение организма от токсинов за 14 дней

Петрушка - богатый источник витамина С, кальция, железа и антиоксидантов. Эта трава благотворно воздействует на здоровье наших почек, в результате чего эти органы эффективнее очищают кровь от токсинов, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Следуя в течение двух недель этим простым рекомендациям, ты сможешь провести очищение организма от токсинов и шлаков, которые наносят вред твоему здоровью.

Почему необходимо очищение организма от токсинов

Выведение из организма этих вредных веществ приносит большую пользу нашему здоровью. Не стоит забывать, что организм человека ежедневно подвергается воздействию токсичных веществ. Неправильное питание, негативные эмоции, вредные привычки, загрязнение окружающей среды - все это не может не сказываться на нашем здоровье.

Из-за этого со временем в нашем организме накапливается большое количество токсинов. Именно тогда и начинаются проблемы со здоровьем. Очищающая диета позволит тебе избавить организм от свободных радикалов, провоцирующих развитие различных заболеваний, и нормализовать работу всех органов и систем твоего тела.

Начинаем очищение от токсинов

Прежде чем начать разговор об очищающей диете, необходимо отметить несколько других важных ключей к хорошему здоровью. Так, не стоит забывать, что твой организм нуждается в здоровом отдыхе. Очень важно также включить в свой ежедневный рацион продукты, богатые белками и различными витаминами.

Во время двухнедельного очищения организма необходимо избегать пищи, содержащей глютен, сахар, и молочных продуктов. С другой стороны, нужно увеличить употребление свежих фруктов и овощей, цельнозернового риса, орехов, морской соли и оливкового масла.

Постарайся включить фантазию и сделать блюда разнообразными и интересными, не допускай скучной и однообразной еды. На помощь тебе придут различные рецепты вкусных и полезных блюд.

Что касается напитков, то постарайся избегать в течение этих четырнадцати дней кофе, молока, газировки, алкоголя. То же самое касается спортивных напитков и ненатуральных соков из супермаркетов. Неоценимую пользу твоему здоровью принесут зеленый чай, натуральные коктейли и домашние соки.

Особое внимание стоит уделить воде - основному источнику увлажнения нашего организма. Многие из нас склонны недооценивать важность употребления воды и не пьют ее должным образом.

На протяжении двухнедельной диеты, направленной на очищение от токсинов, необходимо увеличить ежедневное употребление воды до трех литров. Также рекомендуется выпивать натощак один стакан теплой воды с добавлением сока половинки лимона. Это позволит очистить печень и почки от токсинов и жиров.

Другим ключевым моментом очищения от токсинов является детоксикация кишечника. Поэтому тебе нужно будет увеличить количество употребляемой клетчатки. Включи в рацион следующие продукты: цельнозерновой хлеб, отруби, овес, орехи, цельнозерновой рис и другие цельнозерновые крупы.

Возможно, что в первые дни тебя будут беспокоить головные боли, диарея, боли в мышцах и суставах, неприятные ощущения в желудке и высыпания на коже. Можешь почувствовать слабость и усталость.

Не пугайся, такая реакция твоего организма нормальна и естественна. Это объясняется тем, что твое тело начинает освобождаться от токсинов. Потерпи немного, ведь уже через день-два ты почувствуешь себя посвежевшей и обновленной.

Во время очищения от токсинов допустимо снижение веса на 2-3 килограмма. Потеря веса в этом случае происходит за счет выведения излишков жидкости и шлаков, накопившихся в кишечнике за последнее время.

Продукты, которые необходимо включить в очищающую диету

Помимо рекомендаций, о которых мы уже говорили выше, обрати внимание на следующие продукты, которые способствуют эффективному очищению нашего организма от токсинов. Они всегда должны быть у тебя под рукой.

Водяной кресс-салат

Кресс-салат является богатым источником витаминов С и Е, бетакаротина и различных минералов. Он очень полезен для печени и почек.

Цельнозерновой хлеб

Такой хлеб, подобно губке, впитывает в себя токсины и другие вредные вещества, которые накапливаются на стенках кишечника, а затем выводит их из нашего организма. Цельнозерновой хлеб очистит твой организм от шлаков и позволит иметь более красивую и здоровую кожу.

Яблоки

Содержащаяся в этих фруктах клетчатка улучшает здоровье нашего кишечника. Один стакан свежего яблочного сока в день поможет очистить организм от токсинов и снизить уровень холестерина в крови. Не менее полезно съедать яблоки целиком.

Виноград

Виноград отличается высоким содержанием антиоксидантов, главным образом, биофлавоноидов. Эти вещества защищают клетки нашего тела и стимулируют очищающие процессы в нашем организме.

Петрушка

Петрушка - богатый источник витамина С, кальция, железа и антиоксидантов. Эта трава благотворно воздействует на здоровье наших почек, в результате чего эти органы эффективнее очищают кровь от токсинов.

Сельдерей

Этот овощ позволяет снизить уровень мочевой кислоты в нашем организме и способствует выведению отходов, которые образуются в результате обмена веществ. Сельдерей помогает очистить печень и мочевыводящие пути.

Лимон

Способствует выведению мочевой кислоты, снижает количество жиров и восстанавливает кислотно-щелочной баланс крови. Это позволяет снизить риск развития различных заболеваний.

Персик

Благодаря высокому содержанию витамина С и калия эти вкусные фрукты очищают желчный пузырь, нормализуют артериальное давление и препятствуют задержке жидкости.

Цельнозерновой рис

Цельнозерновой рис содержит вещество под название фитин, которое стимулирует выведение токсинов из организма.

Фруктовые и овощные комбинации для очищения организма

Для дыхательной системы

Приготовь натуральный сок из следующих ингредиентов:

300 мл сока груш

400 мл сока дыни

300 мл сока огурца

Для кровообращения и почек

Рецепт полезного коктейля:

400 мл сока сельдерея

100 мл сока петрушки

500 мл сока ананаса

Для сердца и мышц

Приготовь сок-коктейль из следующих ингредиентов:

400 мл сока манго

200 мл сока сельдерея

400 мл сока огурца

Для пищеварения, кишечника и печени

Перемешай в блендере:

400 мл сока слив

300 мл сока папайи

300 мл сока моркови

Для центральной нервной системы

Приготовь коктейль из следующих ингредиентов:

300 мл салата

400 мл винограда

300 мл сельдерея

Для кожи

Попробуй следующий рецепт: