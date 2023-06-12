Щитовидная железа: 8 вещей в вашем доме, которые влияют на состояние!

Зубная паста и различные антибактериальные средства могут содержать в себе компоненты, которые действительно эффективно справляются с определенными микроорганизмами, однако при этом наносят серьезный вред щитовидной железе и негативно сказываются на ее работе, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Щитовидная железа - очень небольшой по размеру орган, она имеет форму бабочки и расположена в нижней части нашей шеи.

Несмотря на свои незначительные параметры, щитовидная железа играет очень важную роль в функционировании всех систем человеческого организма, так как отвечает, главным образом за обменные процессы, протекающие в нем.

Когда в щитовидной железе происходят какие-либо изменения, это отражается на работе многих других органов нашего тела, что может значительно снизить качество жизни ввиду развития различных заболеваний.

Наиболее же распространенной причиной появления проблем с щитовидной железой является скопление в организме токсинов и других вредных веществ.

Если вести здоровый образ жизни и стараться придерживаться правильного, сбалансированного питания, то, конечно, воздействие токсинов на организм можно уменьшить, однако, с другой стороны, существуют различные бытовые продукты, которые, напротив, только усугубляют ситуацию и могут негативно повлиять на работу щитовидной железы и других органов.

Все дело в том, что огромное количество продуктов бытовой химии, чистящих средств и просто предметов, которые ежедневно окружают нас, содержат в себе все те же токсины. И если вы хотите действительно позаботиться о своем здоровье, то желательно максимально сократить их применение. Это будет еще один верный способ оградить себя от рисков возникновения подобных проблем.

Пестициды

Уже несколько научных исследований подтвердили, что люди, так или иначе находящиеся в контакте с пестицидами, имеют более высокие риски развития заболеваний щитовидной железы.

В ходе одного из этих исследований также выяснилось, что это касается и родственников людей "группы риска": например, жены мужчин, которые по долгу службы каждый день имеют дело с пестицидами, больше подвержены риску развития заболеваний щитовидной железы, в сравнении с женами людей более здоровых профессий.

Еще одно исследование предупреждает нас о том, что 60% пестицидов, используемых сегодня, действительно вызывают определенные изменения в работе щитовидной железы.

Таким образом, не остается никаких сомнений, что все эти многочисленные противогрибковые средства, гербициды и инсектициды и все, чем опрыскивают и поливают сельскохозяйственные культуры, является вредным для щитовидной железы в частности и нашего здоровья в целом.

Огнезащитные средства

Огнезащитные средства или иначе полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ) также вызывают изменения в щитовидной железе.

Эти виды продукции не так далеки от нас, как может показаться, они находятся на экранах телевизоров и компьютеров, а также в наполнителях мягкой мебели, коврах и пр.

Кроме того, влияние этих самых ПБДЭ эксперты связывают с появлением поведенческих проблем, а еще проблем с развитием.

Пластик

Пластик, как известно, также оказывает негативное воздействие на организм. Главной проблемой, связанной с этим материалом, является один из его компонентов, а именно химическое вещество под названием сурьма, она "просачивается" из пластиковых упаковок и попадает в наше тело.

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) обнаружили сурьму в соках и фруктовых напитках, продаваемых в пластиковой таре, причем уровень этого химиката в 2,5 раза превышал допустимый для обычной водопроводной воды!

Также было выявлено, что некоторые фталаты, входящие в состав пластиковых бутылок, тоже негативно сказываются на работе щитовидной железы.

Антипригарные средства

Большинство антипригарных средств, как правило, содержат в себе соединения перфтороктановой кислоты (ПФОК), это химическое вещество используют при производстве тефлоновых покрытий, упаковки для продуктов питания и многих других бытовых вещей, которые мы постоянно используем, ни о чем не задумываясь.

А тем временем данное химическое вещество оказывает негативное воздействие на нашу щитовидную железу, даже если оно (воздействие) и умеренное. Поэтому лучше все-таки полностью отказаться от их использования, чтобы наверняка обезопасить себя от возможных заболеваний щитовидки.

Зубная паста с триклозаном

Некоторые популярные сегодня виды зубной пасты содержат в себе ингредиент, известный как триклозан, который тоже плохо влияет на работу щитовидной железы, выработку тестостерона и эстрогена, а еще препятствует действию антибиотиков.

Триклозан - очень опасное вещество, так как оно мешает корректной выработке гормонов щитовидной железы, при этом нарушает нормальную работу репродуктивной системы и замедляет метаболизм.

Антибактериальные средства

Сегодня в продаже можно встретить великое множество видов антибактериального мыла и лосьонов для кожи. Однако и в них может содержаться триклозан, о котором мы говорили выше.

Зачем он там? Дело в том, что триклозан действует сам как антибиотик, он способен контролировать различные бактерии, которые попадают нам на кожу рук, ног, на зубы, а также на другие части тела.

То есть польза от него есть, но при этом он вреден для других функций нашего организма (например, для работы щитовидной железы).

Тяжелые металлы

Большинство химических средств, которые мы применяем в быту, содержат в себе определенное количество тяжелых металлов, таких как, к примеру, ртуть, свинец или алюминий. Они, в свою очередь, могут привести к развитию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (Болезнь Хашимото или болезнь Грейвса).

Соя

В соевом белке содержатся фитоэстрогены, которые могут препятствовать пероксидазе щитовидной железы.

Таким образом, данный продукт мешает нормальной работе щитовидной железы, блокируя способность организма использовать йод, а ведь именно во время этого процесса железа и вырабатывает гормоны.

Другим недостатком сои является то, что сегодня большая ее часть генетически модифицированная (ГМО), и хотя доказательств пока нет, считается, что в долгосрочной перспективе это также может оказаться вредным для здоровья.