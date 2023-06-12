Тебя беспокоит подагра? Самыми распространенными симптомами повышения уровня мочевой кислоты в организме являются ограничение подвижности и воспаление суставов, а также боли, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru. Чаще всего эти проблемы затрагивают большой палец ноги.

Когда количество мочевой кислоты становится слишком большим, развивается подагра. В этой статье мы поговорим о том, какие натуральные средства могут помочь при лечении этого заболевания.

Мочевая кислота - наш враг?

Когда мы читаем о том, что виновником подагры является мочевая кислота, нам сразу же хочется внести это вещество в черный список. Этот список полон таких наших врагов, как стресс, холестерин и т.д.

На самом деле проблема заключается не столько в самом веществе, сколько в его количестве.

Что касается мочевой кислоты, то речь идет о веществе, которое образуется в организме человека в результате распада пуринов. Пурины - соединения, поступающие в наш организм вместе с пищей, главным образом, вместе с мясными продуктами.

В небольших количествах мочевая кислота полезна для человека, ведь это вещество участвует в некоторых естественных процессах нашего организма. Когда ее становится слишком много, может развиваться подагра. В медицине для обозначения этого заболевания часто используют термин гиперурикемия.

Подагра характеризуется образованием кристаллов в суставах, из-за чего развивается артрит. Также повышение количества мочевой кислоты способно вызвать образование камней в почках. Можно сказать, что избыток мочевой кислоты вызывает образование своеобразного осадка, который образуется в различных органах и частях тела человека, провоцируя возникновение тех или иных проблем со здоровьем.

Как снизить количество мочевой кислоты?

Наверное, ты догадываешься, что для этого необходимо обратить внимание на свое питание. Оно должно быть здоровым и сбалансированным. Количество мочевой кислоты напрямую зависит от пищи, которую мы едим, поэтому изменение диеты играет жизненно важное значение в решении этой проблемы.

Для этого рекомендуется исключить из рациона следующие продукты:

Красное мясо

Алкогольные напитки (главным образом, пиво)

Соусы на основе мяса

Сардины

Анчоусы

Шампиньоны и другие грибы

Рафинированный сахар

Продукты из цельного молока

Колбасы и мясные продукты

Жареное и фаст-фуд

Можно употреблять любую пищу, за исключением продуктов, которые указаны в этом списке. При этом рекомендуется есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых круп (таких, как амарант и пшено).

Также не забывай ежедневно выпивать достаточное количество воды. Это позволит обеспечить правильную работу почек и своевременно выводить мочевую кислоту из организма вместе с мочой. Наверное, ты уже знаешь, что человеку необходимо выпивать 8 стаканов воды в день.

Натуральные средства против подагры

Знаешь ли ты, что природа, как большая аптека, приготовила для нас большое количество натуральных лекарственных средств для лечения любых заболеваний. Здесь ты сможешь найти все необходимое!

Так, существует большое количество растений и фруктов, которые рекомендуется включить в свой рацион людям, в организме которых повышен уровень мочевой кислоты. Самыми эффективными из них являются:

Голубика

Обычно эти небольшие ягоды темно-синего цвета рекомендуют при следующих проблемах:

Заболевания почек

Инфекции мочевыводящих путей

Диабет

Гипертония

Отвар из голубики способствует выведению мочевой кислоты из нашего организма. Для его приготовления тебе понадобятся:

1/4 стакана голубики

1 литр воды

Налей в кастрюлю литр воды и положи в нее ягоды. Вари их три минуты, после чего сними кастрюлю с огня. Дай отвару немного настояться. Затем его необходимо процедить. Пей отвар из голубики в течение дня.

Для усиления положительного эффекта этого напитка можешь есть голубику на десерт, например, между завтраком и обедом. Она отлично сочетается с йогуртом и соками, можешь использовать эти ягоды в качестве ингредиента коктейлей и фруктовых салатов.

Семена сельдерея

Невероятно, но факт - эти маленькие семена способны принести большую пользу нашему организму. Они являются натуральным мочегонным и противовоспалительным средством, способствуют выведению мочевой кислоты и успокаивают боли в суставах.

Рекомендуется употреблять по 500 мг. семян сельдерея в день, хотя это количество может варьироваться с учетом индивидуальных особенностей каждого человека.

Что касается противопоказаний, то семян сельдерея необходимо избегать беременным женщинам и пациентам, страдающим хроническими заболеваниями и другими тяжелыми патологиями почек.

Вишня

Сейчас мы расскажем тебе о других полезных ягодах. Знаешь ли ты, в чем заключается польза вишни? Она уменьшает боли в суставах и снижает количество мочевой кислоты в крови. Для этого достаточно съедать всего одну горстку ягод в день.

Также можешь использовать вишню при приготовлении различных блюд.

Петрушка

Одна из самых распространенных трав, используемых в кулинарии. Ее мочегонные средства хорошо известны. Петрушка является нашим верным союзником в борьбе с подагрой. Можешь использовать как и свежую петрушку, так и готовить из нее настой.

Употребление последнего не рекомендуется беременным женщинам, так как может спровоцировать пребывание беременности.

Ингредиенты

2 столовых ложки мелко порезанных листьев петрушки (30 г.)

1 стакан кипятка (250 мл.)

Приготовление

Залей петрушку кипятком и дай настояться 5 минут. Перед тем, как пить настой, его необходимо процедить. Можно выпивать такой напиток до двух раз в день, при желании подсластив его медом или стевией.

Кайенский перец

Кайенский перец известен своими противовоспалительными свойствами, поэтому его рекомендуют включить в рацион людям, которые испытывают боли в суставах или имеют повышенный уровень мочевой кислоты.

Кайенский перец отличается довольно резким вкусом и повышает температуру тела, поэтому рекомендуется употреблять его в небольших количествах.

Люцерна

Это растение очищает наш организм от токсинов. Люцерна знаменита своими очищающими свойствами: она способствует выведению из крови "плохого" холестерина и мочевой кислоты. Часто люцерну употребляют в виде отвара.

Ингредиенты

1 пучок люцерны

1 стакан воды

Приготовление

Налей в кастрюлю воды и добавь люцерну. Доведи воду до кипения, после чего готовь отвар еще 3 минуты. Затем дай отвару настояться еще 5 минут, накрыв кастрюлю крышкой. После этого его нужно процедить и подсластить по вкусу. Не рекомендуется пить более 2 чашек отвара люцерны в день.

Красный клевер

Это растение обладает множеством полезных свойств, среди которых следует отметить очищение организма от токсинов. Поэтому это средство идеально подходит для людей, которые страдают подагрой или желают очистить свой организм от накопившихся шлаков. Из красного клевера также можно приготовить целебный настой.

Ингредиенты

2 столовые ложки сухих листьев красного клевера (30 г.)

1 стакан кипятка

Приготовление

Залей листья клевера горячей водой и дай напитку настояться 6 минут. После этого процеди его, подсласти при помощи натуральных средств и пей, пока настой не остыл.