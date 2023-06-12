5 фруктов, которые помогут очистить кишечник

Яблоки обладают противовоспалительным эффектом и помогают справиться как с диареей, так и с запором. Также они способствуют выведению токсинов из организма, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Загрязненный кишечник и интоксикация прямой кишки ослабляют иммунную систему, в результате чего от инфекций страдает не только пищеварительная, но и дыхательная система, и развиваются аллергические реакции.

Если мы плохо заботимся о нашем кишечнике, в нем размножаются дрожжевые грибки и патогенные микроорганизмы, сохраняются остатки плохо переваренной пищи и фекалий. Все это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В аптеке можно найти множество продуктов, которые "очищают кишечник", но того же результата можно добиться, если постепенно менять свой рацион и в достаточных количествах потреблять жидкость, есть достаточное количество клетчатки и сократить потребление жиров.

В сегодняшней статье мы расскажем тебе о лучших фруктах для очищения кишечника. Это очень доступный и эффективный способ позаботиться о нашей пищеварительной системе.

Лучшие фрукты для очищения кишечника

Эти фрукты обладают множеством полезных свойств, поэтому очень важно включать их в диету, если ты хочешь очистить кишечник. Лучше выбирать фрукты органического происхождения, выращенные без использования пестицидов.

Предпочтительнее всего есть свежие фрукты, а не варенье или соки, которые продаются в супермаркете. Например, каждый день съедай яблоко с кожурой.

Мы подробнее расскажем тебе о пользе разных фруктов в этой статье.

1. Яблоки

Зеленые или красные? Выбирай любые по своему вкусу, только ешь их с кожурой, особенно при любых кишечных расстройствах.

Яблоки обладают следующими полезными свойствами:

Одно свежее яблоко отлично справится с запором.

Одно печеное яблоко поможет при диарее, так как в процессе приготовления целлюлоза в нем смягчается и в результате кал становится более плотным.

Яблоки успокаивают, обладают противовоспалительными свойствами, они богаты клетчаткой, особенно если есть их с кожурой. Также они богаты пектином и антиоксидантами.

Этот фрукт отлично очищает организм и помогает очистить кишечник и прямую кишку от токсинов.

2. Папайя

Папайя обладает множеством полезных свойств. Благодаря содержанию фермента папаина она благотворно влияет на пищеварение, защищает нас от диареи и запора и укрепляет кишечник.

Как лучше всего есть папайю: нарежь ее ломтиками и смешай с натуральным йогуртом. Папайя оздоравливает микрофлору кишечника и очищает его. И она такая вкусная!

3. Банан

Съедай по одному банану каждый день, но только не на ночь. Лучше всего есть бананы в первые часы дня, тогда они быстрее всего перевариваются.

Бананы содержат натуральные антациды, которые не дают фекалиям и токсинам оставаться на слизистой оболочке нашего кишечника.

Также важно помнить, что бананы богаты калием , который очень полезен для кишечника и пищеварительной системы в целом. Кроме того, бананы улучшают пищеварение и снимают болевые ощущения или воспаление в случае диареи или другого кишечного расстройства.

, который очень полезен для кишечника и пищеварительной системы в целом. Кроме того, бананы улучшают пищеварение и снимают болевые ощущения или воспаление в случае диареи или другого кишечного расстройства. Бананы богаты нерастворимыми волокнами, которые лучше всего влияют на кишечник. Тем не менее, не стоит забывать, что бананы содержат сахар, поэтому лучше не съедать больше одного банана в день. Отдавай предпочтение слегка недозрелым бананам.

4. Арбуз

Как ты уже знаешь, арбуз содержит много воды и калия. Это два идеальных компонента для очищения кишечника и поддержания его здоровым.

Этот сезонный фрукт также помогает справиться с синдромом раздраженного кишечника, снимает воспаление и поддерживает водный баланс организма в норме.

Ешь арбузы как можно чаще.

5. Малина

Несмотря на то, что малину сложно найти в магазине вне сезона, важно знать, что это одна из самых полезных для нашего организма ягод. И вот почему:

Малина богата антиоксидантами, которые уменьшают воспаление слизистых оболочек кишечника и уничтожают болезнетворные бактерии.