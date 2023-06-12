5 фруктов, которые помогут очистить кишечник
Яблоки обладают противовоспалительным эффектом и помогают справиться как с диареей, так и с запором. Также они способствуют выведению токсинов из организма, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.
Загрязненный кишечник и интоксикация прямой кишки ослабляют иммунную систему, в результате чего от инфекций страдает не только пищеварительная, но и дыхательная система, и развиваются аллергические реакции.
Если мы плохо заботимся о нашем кишечнике, в нем размножаются дрожжевые грибки и патогенные микроорганизмы, сохраняются остатки плохо переваренной пищи и фекалий. Все это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
В аптеке можно найти множество продуктов, которые "очищают кишечник", но того же результата можно добиться, если постепенно менять свой рацион и в достаточных количествах потреблять жидкость, есть достаточное количество клетчатки и сократить потребление жиров.
В сегодняшней статье мы расскажем тебе о лучших фруктах для очищения кишечника. Это очень доступный и эффективный способ позаботиться о нашей пищеварительной системе.
Лучшие фрукты для очищения кишечника
Эти фрукты обладают множеством полезных свойств, поэтому очень важно включать их в диету, если ты хочешь очистить кишечник. Лучше выбирать фрукты органического происхождения, выращенные без использования пестицидов.
Предпочтительнее всего есть свежие фрукты, а не варенье или соки, которые продаются в супермаркете. Например, каждый день съедай яблоко с кожурой.
Мы подробнее расскажем тебе о пользе разных фруктов в этой статье.
1. Яблоки
Зеленые или красные? Выбирай любые по своему вкусу, только ешь их с кожурой, особенно при любых кишечных расстройствах.
Яблоки обладают следующими полезными свойствами:
- Одно свежее яблоко отлично справится с запором.
- Одно печеное яблоко поможет при диарее, так как в процессе приготовления целлюлоза в нем смягчается и в результате кал становится более плотным.
- Яблоки успокаивают, обладают противовоспалительными свойствами, они богаты клетчаткой, особенно если есть их с кожурой. Также они богаты пектином и антиоксидантами.
- Этот фрукт отлично очищает организм и помогает очистить кишечник и прямую кишку от токсинов.
2. Папайя
Папайя обладает множеством полезных свойств. Благодаря содержанию фермента папаина она благотворно влияет на пищеварение, защищает нас от диареи и запора и укрепляет кишечник.
Как лучше всего есть папайю: нарежь ее ломтиками и смешай с натуральным йогуртом. Папайя оздоравливает микрофлору кишечника и очищает его. И она такая вкусная!
3. Банан
Съедай по одному банану каждый день, но только не на ночь. Лучше всего есть бананы в первые часы дня, тогда они быстрее всего перевариваются.
- Бананы содержат натуральные антациды, которые не дают фекалиям и токсинам оставаться на слизистой оболочке нашего кишечника.
- Также важно помнить, что бананы богаты калием, который очень полезен для кишечника и пищеварительной системы в целом. Кроме того, бананы улучшают пищеварение и снимают болевые ощущения или воспаление в случае диареи или другого кишечного расстройства.
- Бананы богаты нерастворимыми волокнами, которые лучше всего влияют на кишечник. Тем не менее, не стоит забывать, что бананы содержат сахар, поэтому лучше не съедать больше одного банана в день. Отдавай предпочтение слегка недозрелым бананам.
4. Арбуз
Как ты уже знаешь, арбуз содержит много воды и калия. Это два идеальных компонента для очищения кишечника и поддержания его здоровым.
Этот сезонный фрукт также помогает справиться с синдромом раздраженного кишечника, снимает воспаление и поддерживает водный баланс организма в норме.
Ешь арбузы как можно чаще.
5. Малина
Несмотря на то, что малину сложно найти в магазине вне сезона, важно знать, что это одна из самых полезных для нашего организма ягод. И вот почему:
- Малина богата антиоксидантами, которые уменьшают воспаление слизистых оболочек кишечника и уничтожают болезнетворные бактерии.
- Малина содержит пектин, как и яблоки, и помогает нам стимулировать работу кишечника, поэтому токсины и вредные вещества быстро выводятся из прямой кишки.
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