Как подарить вторую жизнь чайным пакетикам?

Выпив чай или кофе, мы чаще всего выбрасываем пакетики в мусорное ведро. Тем не менее, есть возможность использовать их повторно, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Только представь, подарив той или иной вещи вторую жизнь, ты сократишь количество мусора, а значит, проявишь заботу об окружающей среде. В этой статье мы расскажем, как можно наилучшим образом применять использованные пакетики от чая или кофе.

Найди повторное применение чайным или кофейным пакетикам

Если ты хочешь внести вклад в сохранение нашей планеты, обрати внимание на наши рекомендации, во что можно превратить использованные чайные и кофейные пакетики.

Органическое удобрение

Если ты - счастливая обладательница собственного сада, ты можешь создать небольшой компост из органических отходов (например, очистки от овощей или фруктов). Ты получишь прекрасную плодородную землю для твоих цветов и деревьев.

Если же ты живешь в городской квартире, просто высыпь содержимое пакетиков на землю в своем дворе. Получится замечательное ароматное удобрение, особенно, если речь идет о кофе (также ты можешь извлекать спитой кофе из кофемашины).

Помни, пакетики должны быть сухими и не горячими. В противном случае это чревато появлением грибков и насекомых.

Дезодорант для холодильника

Кофейный пакетик может помочь тебе избавиться от неприятного запаха из холодильника. Дезодорирующее свойство - одно из отличительных особенностей данного напитка, столько популярного во всем мире.

Когда ты выпьешь зерновой кофе в следующий раз, высыпи порошок в миску, накрой марлей и поставь в холодильник. Он впитает в себя неприятных запах, взамен подарив чудесный аромат.

Средство по уходу за кожей

Знаешь ли ты, что чайные пакетики можно использовать в качестве средства по уходу за кожей? Например, он способен устранять темные круги, снимать воспаление от укусов насекомых, успокаивать уставшие после долгой работы за компьютером глаза.

Дело в том, что в чае содержится некий компонент под названием "дубильная кислота", который обладает противовоспалительным свойством. Мы советуем тебе держать чайные пакетики в холодильнике, чтобы при необходимости они всегда были под рукой.

Каждый день, приходя с работы, выполняй следующую процедуру: сядь на диван или прими в ванну с теплой водой и морской солью, включи расслабляющую музыку, закрой глаза и положи на каждое веко чайный пакетик, предварительно смоченный в холодной воде. Тебе понравится, вот увидишь!

Окрашивание тканей

С давних времен чай использовался как один из красителей для ткани. Опустив белую ткань в чай, ты можно создать "эффект старины".

Тебе знакомы фотографии в стиле "сепия"? Что ж, с помощью чая у тебя может получиться что-то подобное. Ты с легкостью перекрасишь мебельную обивку, шторы или же какой-нибудь предмет одежды.

Если тебе нравится творить что-то своими руками, придай ткани эффект старины. Будет смотреться так, как будто ты нашла ее в бабушкином сундуке.

А уж если ты решила организоваться свою свадьбу в стиле "винтаж" на свежем воздухе, все это будет как нельзя кстати.

Еще больше чая

Возможно, ты когда-нибудь наблюдала, как твои родители или бабушка с дедушкой складывали использованные пакетики в чашку, а затем вновь готовили из них напиток. И действительно, из 5 использованных пакетиков ты сможешь получить достаточно крепкий чай.

Итак, с понедельника по пятницу ты покупаешь и пьешь чай, а в субботу ты получишь его бесплатно. Неплохая экономия!

Попробуй смешивать чай с разными добавками для получения нового изысканного вкуса.

Антицеллюлитное средство

Ты, наверняка, знаешь, что антицеллюлитные кремы - не самая дешевая продукция, да и ни один из них не гарантирует тебе 100% результата. А если учесть, что многое из того, что продается в магазинах, содержит химические вещества, наш полностью натуральный рецепт непременно придется тебе по душе.

В качестве главного ингредиента тебе понадобиться спитой кофе (не важно из пакетика или нет). Положи его в какую-нибудь емкость, добавь несколько капель кокосового или миндального масла и перемешай. Принимая душ, с помощью этой смеси регулярно делай массаж зон, склонных к образованию целлюлита (в частности, ягодиц, бедер, живота, ног и рук).

Избавление ладоней от неприятного запаха

Во время приготовления пищи, некоторые продукты (например, чеснок, рыба, оливки или лук) могут оставить на твоих руках специфических запах, от которого не так уж просто избавиться даже с помощью мыла. Если ты хранишь спитой кофе, зачерпни немножко и потри ладони несколько минут. Смой теплой водой.

Блестящие волосы

Каждая женщина мечтает иметь здоровые и блестящие волосы, как в рекламе шампуней и кондиционеров. Ты сможешь добиться этого благодаря спитому кофе.

Речь пойдет о простом натуральном средстве. Залей кофейную гущу кипящей водой, затем остуди, процеди и нанеси на чистые влажные волосы. Оставь на 20 минут, после чего смой теплой водой.

Повторяй такую процедуру еженедельно, и уже через месяц ты заметишь результат.