Канадцы создали гидрогелевую маску для заживления ожогов

Новый гидрогелевый материал для перевязки может облегчить лечение ожогов и рака. Об этом сообщает Университет Ватерлоо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многим пострадавшим от сильных ожогов людям необходима непрерывная смена повязок при лечении. Поскольку повязка прилипает к больной ткани, ее отрыв вызывает сильную боль, и потому зачастую лечение представляет собой проблему.

Для ее преодоления Боксин Чжао и его коллеги разработали новый тип полимерного перевязочного материала. Каждая повязка создается с помощью 3D-принтера с учетом формы пострадавшего участка кожи. При этом ее можно пропитать лекарственными препаратами, которые будут постепенно высвобождаться и поступать в кожу.

"Материал имеет точно настроенную адгезию к поверхности, что является его ключевой особенностью, - заявил доктор Боксин Чжао, профессор кафедры химического машиностроения Ватерлоо. - Материал может легко прилипать к коже и сниматься. Этого удалось добиться с помощью тонкого подбора свойств".

При разработке повязки исследователи провели 3D-сканирование лица и частей тела пациента, чтобы она точно облегала кожу. Это позволяет повязке хорошо соприкасаться с такими поверхностями неправильной формы, как нос и пальцы, в том числе возможно создание полноценной маски. В основе материала лежит биополимер, полученный из морских водорослей, а также термочувствительный полимер и нанокристаллы целлюлозы.

Потенциально повязку можно применять и для лечения рака. При традиционной химиотерапии пациенту может потребоваться находиться в клинике в течение нескольких часов, что может быть утомительным и неудобным. Эта повязка может обеспечить постоянное высвобождение лекарственного средства без присмотра врачей, облегчая терапию.