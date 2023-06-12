Ученые создали новый алгоритм 3D-зрения

Американские инженеры усовершенствовали алгоритм для создания трехмерной картины мира четвероногими роботами. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источником данных для системы служит фронтальная камера с восприятием глубины на голове. Камера наклонена вниз под углом, обеспечивающим хороший обзор как пространства перед ней, так и местности под ней. Чтобы улучшить 3D-восприятие робота, исследователи разработали компьютерную модель, которая сначала получает 2D-изображения с камеры, а затем переводит их в 3D-данные по следующему алгоритму. Компьютер "просматривает" короткий видеоряд, состоящий из текущего кадра и нескольких предыдущих , а затем извлекает 3D-данные из каждого 2D-кадра. Это дополняется анализом движения ног робота и их положением в пространстве. Модель анализирует каждый кадр и сравнивает с предыдущими, чтобы оценить, насколько изменилась объемная сцена. Говоря простыми словами, новый алгоритм активно использует "кратковременную память" о прошлом и анализирует сцену в движении, наблюдая объекты под разными углами.

По мере движения робота модель сверяет синтезированную 3D-cцену с получаемыми новыми 2D-кадрами. Если они совпадают, то модель справилась с задачей и отображает мир правильно, в противном случае вносятся корректировки.

"Предоставив роботу лучшее понимание своего окружения в 3D, его можно использовать в более сложных средах реального мира", - пояснили авторы цель работы. Инженеры считают, что их разработка позволяет роботу преодолевать малопроходимую местность лучше, чем раньше, в том числе идти по валунам или по завалам.