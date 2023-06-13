Как сохранить глаза здоровыми: несколько важных советов

Состояние ваших глаз может многое рассказать о вашем внутреннем здоровье. Так что всегда обращайте внимание на сигналы, которые они посылают нам, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Вы заметили, что все больше и больше людей вокруг носят очки? Это не дань моде и не всегда дело в плохой наследственности, в большинстве случаев это говорит, что мы не привыкли заботиться о том, здоровы ли наши глаза.

В этой статье вы найдете полезные советы о том, как сохранить глаза здоровыми и избежать не только ношения очков, но и более серьезных проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Сохранить глаза здоровыми - это обязанность каждого

Конечно, каждый может делать то, что хочет со своим телом, это касается и не всегда полезных привычек, но по крайней мере вы должны знать об опасных последствиях легкомысленного отношения к здоровью ваших глаз.

Дело гораздо серьезнее, чем просто пить морковный сок из-за его высокого содержания витамина А (здесь можно вспомнить старую шутку о пользе моркови для глаз: "Никто же никогда не видел зайца в очках?").

Никто не спорит, что для того, чтобы сохранить здоровые глаза, нужно есть как можно больше продуктов, которые содержат этот витамин, который помогает в предотвращении и борьбе с различными инфекциями, но еще способствует уменьшению усталости зрительного нерва, это явление очень распространено в наше время, потому что мы постоянно напрягаем глаза, глядя в экран компьютера, мобильного телефона, планшета или телевизора.

Существует также список натуральных средств, которые могут помочь вам улучшить здоровье глаз, ведь зрение является одним из самых главных органов чувств, которыми мы располагаем.

Секреты здоровых глаз

В качестве первого шага, вы должны знать, что глаза являются продолжением вашей нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

Вот некоторые советы, которые помогут вам в этом:

Ешьте продукты, богатые минералами, например, фрукты, морские водоросли и овощи.

Обеспечивайте ваши глаза кислородом, делая специальные упражнения или дыхательную гимнастику , дышите медленно и глубоко.

, дышите медленно и глубоко. Практикуйте расслабляющие практики, такие как йога или тай-чи, которые помогут вам связаться со своим внутренним "я" и успокоить все системы организма.

Какие признаки подскажут, что у вас проблемы с глазами?

Помимо ухудшения зрения, и того, что вам придется носить очки, дисбаланс на органическом уровне, вызванный вредными привычками или отсутствием ухода за глазами, может повлечь за собой следующие последствия:

Переизбыток слизи в глазах

Это та самая слизь, которая иногда скапливается в краях глаз, когда мы просыпаемся. Если вы обнаружите, что у вас ее слишком много, то возможно, это происходит из-за избытка токсинов, которые организм пытается вывести в любой форме и любыми средствами.

Решением при этом неприятном явлении является детокс-диета или разгрузочные дни, в которые следует воздерживаться от молока и кисломолочных продуктов, жареной пищи, мяса, сахара или соли.

При этом нужно есть только свежие (разрешенные) продукты и пить много воды.

Темные круги под глазами

Они могут появиться из-за нехватки сна, а также плохой циркуляции крови в области глаз или по причине несбалансированного питания.

Проверенным способом избавления от них является следующая техника: сядьте удобно и посмотрите вверх, не двигая при этом головой, только поднимайте глаза к потолку.

Закройте несколько раз глаза, не перемещая глазное яблоко. Таким образом, кровь будет лучше циркулировать и ткани получат нужное питание. Не забывайте также включить в свой рацион свежие овощи и воду.

Припухшие веки

Не тогда, когда вы только что проснулись, или если вы недавно плакали (резали лук, смотрели печальный фильм или у вас личные проблемы).

Если глаза очень опухают без видимой причины, это может происходить из-за сбоя в работе почек или их перегрузки. Возможно также, что вы наносите слишком интенсивный макияж и не до конца его удаляете вечером.

Как же можно решить эту проблему? Каждое утро пейте ананасовый или апельсиновый сок, используйте гипоаллергенную косметику и старайтесь высыпаться.

Ячмень

Несмотря на то, что некоторые полагают, что появлением ячмень обязан вирусу, который находится в воздухе, появление этих гранул на веках обусловлено избытком токсинов, плохим питанием или перееданием, а также недостатком некоторых витаминов.

Избегайте употребления соленой, сладкой, жареной или жирной пищи. Домашним средством для избавления от ячменя является прикладывание к нему нагретого золотого предмета, например, кольца.

Покраснение и слезы

Если вы просидели много часов перед компьютером, или контактировали с загрязненным воздухом или химическими веществами, или если вы не снимали контактные линзы 24 часа, не выспались или вам не подходят ваши очки, то, скорее всего, ваши глаза начинают краснеть и слезиться (без видимой причины). Попробуйте чаще давать отдых вашим глазам.

Для этого, например, когда вы сидите перед экраном монитора, можно закрывать их на две минуты каждый час.

Не превышайте рекомендованное время ношения контактных линз и ухаживайте за ними, как написано в инструкции.

Пейте больше воды и старайтесь как можно меньше контактировать с раздражающими глаза веществами, например, табачным дымом.

Отсутствие блеска

Некоторые это называют "больным взглядом", его могут вызвать различные факторы, например:

Недостаток питательных веществ

Анемия

Болезнь

Чрезмерное усталость

Подавляемая грусть

Слишком много обязательств и проблемы

Одним из лучших способов лечения тусклого взгляда, является снятие внутреннего напряжения. Это можно сделать, занявшись спортом, гуляя, посещая психолога или используя любую другую технику, которая вам помогает.

Не забудьте также о полноценном и сбалансированном питании, хорошем отдыхе ночью, и прекратите изнурять свой разум и тело.