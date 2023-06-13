Как укрепить вены и победить варикоз при помощи натуральных средств

Варикоз на ногах появляется из-за проблем с кровообращением. Для того, чтобы избежать этого, или для того, чтобы улучшить эстетический вид уже появившихся вен, можно делать специальные упражнения и добавить в свою диету продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Вены - это внутренняя сеть нашего организма, по ним течет кровь и именно в них попадают отходы жизнедеятельности, которые затем фильтруется печенью.

Эластичные и крепкие вены имеют важное значение для хорошей циркуляции крови и здоровья нашего сердца. Тем не менее, с течением времени, они как правило, изнашиваются и теряют эластичность, что приводит к различным проблемам со здоровьем.

Старение организма является одной из основных причин проблем с венами.

Другими факторами, которые способствуют тому, что у нас развивается варикоз, являются сидячий образ жизни, жирная пища, такие вредные привычки, как курение а также дефицит витаминов и минералов.

Варикозное расширение вен

Вены, расположенные в нижней части нашего тела, делают более трудную работу, чем сосуды, расположенные в других областях.

Это происходит из-за воздействия силы тяжести, которая затрудняет подъем крови из ног к сердцу. На наши нижние конечности приходится весь вес нашего тела, что также влияет на движение крови по венам.

Когда вены ослаблены и клапаны, которые расположены в них для контроля движения крови не справляются с этой задачей, находясь под высоким давлением, появляются проблемы с кровообращением.

Из-за застоя в нижней части тела, вены воспаляются и в них формируются узлы, которые и известны под названием варикоз или варикозное расширение вен.

Варикозное расширение вен ухудшает внешний вид наших ног из-за неэстетичного синеватого оттенка и воспалений, которые оно вызывает.

В результате него появляются всем знакомые "сосудистые звездочки", которые могут распространиться по всем ногам и имеют не слишком приятный внешний вид.

Однако, помимо того, чтобы быть просто косметической проблемой, варикоз напрямую влияет на наше здоровье, ухудшая его.

Окружающие его ткани страдают от накопления токсинов и, в долгосрочной перспективе, это может привести к образованию язв.

Если это вам не кажется чем-то серьезным, подумайте о том, что затрудненная циркуляция крови может привести к таким серьезным проблемам, как сердечно-сосудистые заболевания.

Упражнения для профилактики и борьбы с варикозом

Физическая активность является одним из лучших методов лечения и профилактики проблем, связанных с варикозным расширением вен.

Упражнения, которые требуют постоянного движения тела, помогут вам улучшить кровообращение и эффективно борются с варикозом.

Среди самых рекомендуемых в этом случае:

Гимнастика

Плавание

Велосипед

Сайклинг

Йога

Прогулки

Другим отличным вариантом является 20-минутный комплекс упражнений, в который входят элементы с поднятием ног и их растяжка. Эти упражнения, дающие нагрузку на ноги, идеальны для укрепления вен.

И наконец, лежа на спине, поднимите ноги вверх, затем поднимайте их и опускайте 20 раз.

Питание

Питание также играет важную роль в здоровье наших вен, так как им необходимы определенные питательные вещества, чтобы быть сильными и сохранить эластичность.

При варикозе, а также для его профилактики, следует увеличить потребление продуктов, богатых Омега-3 жирными кислотами, например, красной рыбы, орехов и семечек.

Следует также придерживаться диеты, основанной на фруктах и овощах, и включающей в себя аминокислоты, которые содержатся в таких продуктах, как пивные дрожжи и соя.

Смузи, который поможет укрепить вены и победить варикоз

Этот смузи поможет вам укрепить вены и сосуды, а также очистить кровь и вывести токсины из организма.

Его регулярное употребление поможет вам улучшить кровообращение и сократить появление варикозных вен.

Ингредиенты

1 стебель сельдерея

2 красных помидора

1 зубчик чеснока

1 кусочек лука

Полтора стакана сока алоэ-вера (300 мл)

1 чайная ложка спирулины (5 г)

Как его приготовить?

Смешайте все ингредиенты в блендере в течение двух минут и пейте получившийся смузи натощак.

Домашнее средство от варикоза

Это домашнее средство очень легко приготовить и оно дает хорошие результаты при регулярном применении. Вам потребуется всего лишь кочан капусты.

Отделите листья и прогладьте каждый лист скалкой, а затем приложите его к зонам, пострадавшим от варикозного расширения вен. Оставьте этот компресс на ночь или несколько часов.

Важно отметить, что любое лечение варикозного расширения вен не дает немедленных результатов и требует пересмотра всех ваших сложившихся привычек.

Улучшение питания, регулярные физические упражнения и наши советы могут помочь вам уменьшить эту проблему. Тем не менее, в тяжелых случаях, необходимо медицинское вмешательство.