"Выступающая косточка" на стопе: 5 способов от нее избавиться

Бурсит большого пальца стопы, или "выступающая косточка", как мы привыкли ее называть, - это деформация, которая не просто выглядит малоэстетично, но может стать очень болезненной, если вовремя не предпринять соответствующих мер.

Эта косточка начинает свое движение в сторону, когда вес тела оказывает неравномерное давление на стопу, в результате кость пальца воспаляется и деформирует сустав.

Как правило, бурсит начинается после 30 лет, и обычно поражает именно стопы.

Наличие у человека такой выпирающей косточки связано с генетическим фактором, травмами ступней и такими заболеваниями, как артрит.

Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что ношение неподходящей обуви, слишком узкой или на высоком каблуке, оказывает непосредственное влияние и способствует развитию бурсита.

А поскольку проблема возникает в суставе, симптомы этого явления такие:

Сильная боль при ходьбе

Снижение гибкости и подвижности пораженного пальца

Появление мозолей

Раздражение на коже

Кроме того, важно отметить, что выпирающая косточка на ноге - это прогрессирующее состояние, и бывает, ситуация ухудшается настолько, что исправить ее можно только путем хирургического вмешательства.

К счастью, есть несколько натуральных средств, которые способны остановить этот процесс и снять неприятные симптомы до того, как это станет серьезной проблемой.

И сегодня мы хотели бы поделиться с вами 5 наиболее эффективными из них. Если вы заметили, что косточка на ступне начинает деформироваться, не ждите, начинайте принимать меры!

1. Лед

Итак, с течением времени бурсит вызывает воспаление и причиняет сильную боль, особенно если вы много времени проводите "на ногах".

Для того чтобы уменьшить проявление симптомов и обеспечить ногам надлежащий отдых, отличным вариантом станет терапия с применением льда.

Под воздействием низких температур нервные окончания немеют, а вы испытываете чувство облегчения.

Ингредиенты:

1/2 стакана колотого льда (55 г)

1 тонкое полотенце

Что нужно делать?

Заверните колотый лед в полотенце и приложите к выступающей косточке на ноге на 5-10 минут.

Затем сделайте перерыв на такое же время и повторите процедуру (так 2 или 3 раза).

Делайте так каждый раз, как будете ощущать чрезмерное давление, боль или дискомфорт в стопе.

2. Массаж с эфирным маслом

Расслабляющий массаж с эфирными маслами - это терапевтический метод, который усиливает кровообращение в пораженной области, снимая тем самым воспаление и принося облегчение.

Регулярные процедуры позволяют уменьшить размер выпирающей косточки и предотвращают образование мозолей и натоптышей на коже вокруг.

Ингредиенты:

2 столовые ложки эфирного масла (лавандового, кокосового, оливкового, касторового и пр. - 32 г)

Что нужно делать?

Подогрейте выбранное масло и налейте на ладони.

Нанесите на пораженную область и сделайте глубокий расслабляющий массаж при помощи пальцев.

Проводите процедуру в течение 10 минут, затем отдыхайте.

Желательно делать это каждый вечер.

3. Куркума

Куркумин, активное соединение, содержащееся в куркуме, блокирует боль и уменьшает воспаление, которое ухудшает состояние при бурсите.

Куркуму можно употреблять внутрь и использовать для местного применения.

Ингредиенты:

1/2 чайной ложки куркумы (2 г)

1 чайная ложка оливкового масла (5 г)

Что нужно делать?

Приготовьте густую пасту из оливкового масла и куркумы и нанесите непосредственно на выпирающую косточку.

Оставьте для воздействия на 20 минут и смойте холодной водой.

Повторяйте процедуру 2 раза в день (ежедневно).

При потреблении внутрь рекомендуется съедать не более 1 чайной ложки в день.

4 Ромашка

Цветки ромашки известны своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, они могут оказаться очень полезными в случае бурсита стопы.

Непосредственное применение уменьшает болевые ощущения и успокаивает покраснение кожи.

Ингредиенты:

3 столовые ложки цветков ромашки (30 г)

1 стакан воды (250 мл)

1 полотенце

Что нужно делать?

Поставьте воду на огонь, доведите до кипения и бросьте в нее цветы ромашки.

Уменьшите огонь, дайте ромашке повариться минуты две и снимите с огня.

Пусть настой немного остынет, до приемлемой температуры, и пока он еще горячий, смочите в нем полотенце и приложите к косточке пораженного пальца.

Повторяйте процедуру 2 раза в день.

5. Йод и аспирин

Смесь йода и измельченного аспирина помогает остановить деформацию большого пальца стопы и снять воспаление.

Регулярное применение способствует удалению мертвых клеток кожи, уменьшает раздражение и препятствует образованию мозолей.

Ингредиенты:

1 столовая ложка йода (10 мл)

3 таблетки аспирина

1 бинт

Что нужно делать?

Измельчите таблетки аспирина в ступке и смешайте с йодом.

Получившуюся смесь нанесите непосредственно на выступающую косточку и оберните бинтом на 2 часа.

Для получения желаемых результатов повторяйте процедуру каждый день.

Не забывайте, что помимо вышеперечисленных средств, для того чтобы остановить развитие бурсита стопы, необходимо носить правильную обувь, по возможности, хорошо вентилируемую.

Если вы страдаете от ожирения и лишнего веса тела, то над этими проблемами тоже нужно работать, чтобы не усугублять ситуацию с деформированными суставами.

Выберите лекарство, которое вам больше по душе, и применяйте его, следуя указанным рекомендациям. Так вы сможете держать ситуацию под контролем.

Источник: steptohealth.ru