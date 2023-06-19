Найден новый способ лечения рака

Ученые из Пенсильванского университета нашли новый способ лечения рака при помощи блокировки молекулярного пути. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принцип основан на типе белых кровяных телец, называемых макрофагами. Эти клетки уничтожают вирусы, бактерии и другие патогены. Макрофаги запоминают чужеродные объекты после встречи с ними, что позволяет атаковать патогены в будущем - формируется иммунитет. Но иммунные клетки обычно не могут бороться с раковыми опухолями, потому что не распознают их как "чужих", а считают частью организма.

Чтобы научить макрофаги идентифицировать опухолевые клетки и атаковать их, специалисты изучили молекулярный путь, который контролирует межклеточную коммуникацию. Отключение взаимодействия между белком SIRPa на макрофаге и белком CD47, который выявляется во всех "собственных" клетках организма, позволило создать новый вид терапии для уничтожения солидных злокачественных новообразований.

Затем метод протестировали на конгломератах клеток меланомы мышей в чашках Петри. Оказалось, что макрофаги группировались вокруг раковых клеток, разделяли их и постепенно разрушали опухоль. В эксперименте на живых мышах отключение молекулярного пути уничтожило опухоли у 80 процентов подопытных, вызвав адаптивный иммунный ответ. Через несколько недель уровень антител к противораковому иммуноглобулину G увеличился.

Исследователи отмечают, что их разработка лучше всего работает в сочетании с известной терапией антителами. Также предполагается, что терапия макрофагами поможет создать вакцину от рака.