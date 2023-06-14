Почему у вас все время холодные ноги?

Холодные ноги часто является следствием того, что вы долго сидите в одном положении, так что постарайтесь делать 10-минутные перерывы через каждые три часа неподвижной работы, и двигайтесь побольше, каждый раз, когда вам предоставляется такая возможность, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Вне зависимости от времени года, у вас постоянно холодные ноги? Вы, возможно, даже приобрели самые теплые носки, но все равно, вы чувствуете, что вместо ног у вас "две ледышки". Почему же это происходит?

Обратите внимание на этот симптом, потому что он может говорить о каком-либо серьезном или хроническом заболевании.

Холодные ноги и нарушение циркуляции крови

Это заболевание, известное как венозная недостаточность, затрагивает более четверти всего взрослого населения в европейских странах. Как правило, оно чаще встречается у женщин и связано с вредными привычками, лишним весом и неправильной диетой.

Если вы страдаете от плохого кровообращения в нижних конечностях, это происходит потому, что вены не способны нормально работать и толкать кровь вверх, к сердцу. В результате того, что клапаны не работают, вены теряют свою эластичность.

Меньшая скорость потока крови в ногах также является причиной холодных ног. Другими симптомами венозной недостаточности являются:

Судороги

Покалывание

Появление маленьких синих вен

Варикоз

Существует множество отягчающих факторов, способствующих ухудшению кровообращения в ногах, но основными из них являются:

Малоподвижный образ жизни

Вы проведите много часов сидя или стоя

Лишний вес или ожирение

Курение

Злоупотребление алкоголем

Запоры

Беременность

Менопауза

Диабет

Повышенный холестерин

Несбалансированное питание

Прием некоторых медицинских препаратов (например, оральных контрацептивов)

Советы для профилактики и помощи, если у вас все время холодные ноги

Если это случается с вами очень часто, и температура ног и ступней ниже нормы или по сравнению с другими частями тела, то вам будет полезно, в дополнение к консультации с врачом, следовать этим рекомендациям:

Менять позу

Не желательно, чтобы вы оставались длительное время в положении стоя или сидя. Возможно, ваша работа не позволяет вам свободы передвижений, но вы должны постараться, по крайней мере, делать 10 минутные перерывы через каждые 3 часа.

Если вы работаете за компьютером много часов, встаньте из-за стола и немного пройдитесь. Если ваша работа требует, чтобы вы стояли, постарайтесь, все же, иногда садиться, чтобы ваши ноги хотя бы немного отдыхали от нагрузки под весом вашего тела.

Поднять ноги вверх

Дома, после работы, или, если вы можете, прямо под рабочим столом, поднимите ноги так, чтобы они не всегда находились в одинаковом положении. Какая-либо подножка тоже будет вам полезна. Положите несколько подушек под ваши лодыжки, когда вы ляжете спать или можно подложить деревянные бруски под ножки кровати.

Эффективным упражнением является следующее: лежа на спине, поднимите ноги, как будто хотите коснуться потолка пальцами. Затем верните ноги на пол, и поменяйте движение.

Теперь, вращайте ногами в направлении по часовой стрелке и наоборот. Если не можете, то просто поднимите ноги и прислоните их к стене.

Курс массажа

Массируйте ноги, а также лодыжки и ступни. Используйте эфирные масла или кремы, которые помогут вашим ногам отдохнуть. Вероятно, массаж может вызвать немного болезненный ощущения, тогда просто уменьшите силу давления.

Принимайте душ вместо ванны

Принимать ванну и проводить много времени в горячей воде, совсем не полезно для циркуляции крови.

Если вы уже это пробовали, вероятно, вы заметили, что после горячей ванны ноги все равно снова становятся холодными, как и перед тем, как вы вошли в ванную комнату.

Лучше всего принимать контрастный душ, особенно в области икроножных мышц. Это поможет улучшить кровообращение.

Не носите слишком тесную одежду

Джинсы или утягивающие леггинсы. Этот тип одежды не позволяют венозной крови снова возвращаться к сердцу. Лучше носите широкие юбки, свободные платья и брюки - все, что не оказывает большого давления на ноги. То же самое относится и к носкам, а также обуви.

Избегайте высоких температур

Бани и сауны, бассейны с подогревом, депиляция горячим воском, пребывание на солнце в полдень и, как мы уже говорили выше, кипящая ванна.

Все это стимулирует расширение вен, способствует появлению варикоза и понижения температуры тела, когда мы удаляемся от источника тепла.

Следите за своим питанием

Следуйте диете, богатой клетчаткой, овощами, фруктами, зерновыми и орехами. Это поможет вам достичь идеального веса и поддерживать его.

Это также позволит предотвратить запоры и избыточного веса, вызывающего чрезмерную нагрузку на ноги.

Занимайтесь спортом

Это очень важно, особенно если вы долгое время проводите сидя или стоя. Видами деятельности, которые улучшают кровообращение ног являются:

Плавание

Ходьба

Бег трусцой

Танцы

Аэробика

Езда на велосипеде

Аква-аэробика

В идеале, следует тренироваться от 2 до 3 раз в неделю. Вы можете подобрать дисциплину, которая вам больше нравится и соответствует вашим потребностям.

И если вы пока не готовы записаться в серьезный спортклуб, просто выходите на прогулку со своей семьей или собакой, старайтесь больше ходить вместо того, чтобы использовать машину, поднимайтесь вверх по лестнице вместо лифта и т.д.

Не курите и не пейте алкоголь

Эти две вредные привычки имеют много негативных последствий нашего организма. Одним из них является плохая циркуляция крови.

Никотин не дает кислороду поступать к венам, и это приводит к ощущению холода в ногах. Алкоголь тоже оказывает негативное воздействие на кровеносную уровне.

Носите компрессионные чулки

Их часто используют люди, которые постоянно путешествуют в самолете. Эти компрессионные чулки помогают сжать стенки вен и помочь их клапанам закрываться должным образом (для того, чтобы они правильно работали и поднимали кровь).