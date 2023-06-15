Найден новый признак приближающейся деменции

Ученые из Питтсбургского университета выяснили, что уровень жира в мышцах тела (мышечное ожирение) может указывать на вероятность снижения когнитивных функций человека с возрастом. Исследование опубликовано в Journal of the American Geriatrics Society, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи оценили содержание жира в мышечной ткани бедра 1634 взрослых в возрасте 69-79 лет. Измерения проводились в течение пяти лет. Ученые обнаружили, что постепенное увеличение мышечного жира было связано с более быстрым и сильным снижением когнитивных функций, в особенности мышления и памяти.

Результаты были одинаковыми для чернокожих и белых мужчин и женщин. Риск когнитивных нарушений не зависел от общего веса, процента жировых отложений и мышечных характеристик (например, мышечной силы или массы мышц), а также традиционных факторов риска деменции.

"Наши данные свидетельствуют о том, что мышечное ожирение играет важную роль в снижении когнитивных функций, отличную от других типов жира или других характеристик мышц. Если это так, то следующим шагом будет понимание того, как мышечный жир и мозг "разговаривают" друг с другом, и может ли уменьшение мышечного ожирения также снизить риск деменции", - пишут ученые.