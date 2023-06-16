Cоздано уникальное инсулиновое лекарство для больных диабетом

В листьях салата-латука смогли произвести проинсулин, который можно принимать перорально. Как передает Day.Az, статья об этом опубликована в Biomaterials.

Инсулин является важнейшим гормоном, и нарушение его выработки или функционирования в теле ведет к диабету. В связи с этим больные диабетом люди вынуждены регулярно принимать инсулин в виде препарата, который, как правило, вводят через иглу. Кроме того, инсулин для инъекций в основном производят с помощью специальных бактерий или дрожжей, что является сложным и дорогостоящим процессом.

Теперь специалисты Пенсильванского университета с помощью генной инженерии заставили продуцировать проинсулин салат-латук. Проинсулин - это предшественник инсулина, который обычно при введении вместо инсулина демонстрирует в разы меньшую эффективность. Однако ученые таким образом отредактировали производящий проинсулин ген, что он получил возможность "созревать" и превращаться в инсулин не только в поджелудочной железе, но и в других органах. Эффективность произведенного салатом проинсулина была доказана в опытах на мышах, у которых он смог быстро снизить уровень глюкозы в крови.

Экспрессия проинсулина в салате была высокой, до 12 мг/г сухой массы или 47,5% общего белка листьев. При этом салат не нуждается в дополнительной переработке, и его можно сразу принимать в качестве терапии. Клеточные стенки салата защищают инсулин от агрессивной среди желудка, благодаря чему он доходит до кишечника. Перорально вводимый проинсулин показал снижение уровня глюкозы в крови до 12,4%, через 30 минут и до 67,7% через 210 минут. Постепенное снижение уровня глюкозы в крови связано со временем, которое требуется биоинкапсулированному белковому лекарственному средству для прохождения через желудочно-кишечный тракт и обработки комменсальными микробами в кишечнике.

Созревший салат можно хранить в сушеном либо замороженном виде. Авторы надеются, что их продукт значительно улучшит качество жизни больных диабетом и позволит экономить деньги, но перед этим необходимо будет провести ряд испытаний на людях.