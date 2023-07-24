Названы факторы риска возникновения рака почки

Факторы риска возникновения рака почки назвал "Мосленте" врач-онкоуролог, специалист Онкологического центра "СМ-Клиника" Денис Алтунин. Он пояснил, что, как и другие виды онкологии, рак почки возникает, если в ДНК клеток организма происходят мутации, передает Day.Az.

"Конкретную причину, по которой у человека возникает рак почки, назвать сложно. Но можно выделить факторы риска. Первый - это наследственность. Далее это возраст, хроническая почечная недостаточность и другие серьезные заболевания органа, курение и избыточный вес", - пояснил эксперт.

Основные симптомы болезни - повышенная температура, постоянная боль в спине или боку, беспричинная потеря веса, моча розового или красного и темно-коричневого окраса с примесями крови, постоянная усталость. При этом, они заметны уже на поздних стадиях рака почки и чаще всего заболевание находят случайно, во время обследований, уточнил Алтунин.

По словам врача, оптимальный метод профилактики - здоровый образ жизни: отказ от алкоголя и курения, правильное питание, занятия спортом и контроль веса.