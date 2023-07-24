Лазерная терапия оказалась эффективным методом лечения шума в ушах

Лечение шума в ушах оказалось наиболее эффективным с помощью лазера. Об этом сообщает Университет Сан-Паулу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Шум в ушах - очень распространенный симптом среди населения. Его лечат с помощью многих методов, от промывания ушей до местных анестетиков, антидепрессантов, антигистаминных, антипсихотических и седативных средств, с разными результатами", - сказал Витор Уго Панхока, один из авторов исследования.

Панхока и его команда тестировали разные методы лечения идиопатического (не имеющего видимой причины) и рефрактерного шума в ушах на более чем 100 мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 65 лет, случайным образом разделенных на десять групп. Испытываемые методы лечения включали лазерную акупунктуру, прием флунаризина дигидрохлорида, гинкго билоба (лекарственного растения) и низкоинтенсивную лазерную стимуляцию внутреннего слухового прохода или носового прохода в сочетании с вакуумной терапией, ультразвуком и рядом других методов.

Добровольцы всего посетили восемь сеансов лечения два раза в неделю. Наилучшие результаты наблюдались у пациентов, получавших только лазерную акупунктуру и лазерную стимуляцию ушного канала малой мощности. В последнем случае результаты дополнительно улучшились при увеличении времени облучения с 6 до 15 минут.

"Мы считаем, что лазерная терапия может усилить периферическую ирригацию (очищение), недостаток которой во многих случаях может быть основной причиной проблемы, а также стимулировать пролиферацию клеток внутреннего уха и выработку коллагена", - прокомментировали результаты авторы.