Установлено, как разные диеты влияют на сон

Исследователи Уппсальского университета (Швеция) установили, что здоровая и нездоровая диета никак не сказываются на воспринимаемом человеком качестве сна и его продолжительности, однако влияют на его характеристики. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, диета с высоким содержанием жиров и сахара приводила к снижению дельта-активности - высокоамплитудного медленного ритма головного мозга, видимого на электроэнцефалограмме, - но увеличивала альфа- и тета-ритм во время глубокого сна.

"Кратковременное потребление более нездоровой диеты изменяет колебательные характеристики сна, которые регулируют его восстановительные свойства. Вопрос о том, могут ли такие изменения вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с употреблением нездоровой диеты, требует дополнительного изучения", - отметили авторы работы.

В эксперименте приняли участие 15 здоровых мужчин. Все добровольцы должны были спать по 7-9 часов в сутки, вести дневник и придерживаться трехразового режима питания. Первая группа сидела на "здоровой" диете с низким содержанием жиров и сахара, вторая - на нездоровой. Ученые также собирали данные ЭЭГ мозга участников во время сна.