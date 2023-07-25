Стартап «диагностировал» рак одновременно у 400 пациентов

Более 400 пациентов медицинского стартапа Grail в мае получили письма, в которых им ошибочно диагностировали рак. Как сообщает газета Financial Times, все клиенты подписались на новейший тест на выявление онкологических заболеваний, разработанный американской компанией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно внутреннему документу Grail, с которым ознакомилась FT, 408 пациентам ошибочно сказали, что у них в крови есть маркер, который с высокой вероятностью означает наличие онкологического заболевания.

Представитель Grail заявил изданию, что письма были отправлены "по ошибке" ее поставщиком услуг телемедицины PWNHealth. По его словам, сотрудники стартапа оперативно связались с пострадавшими клиентами, чтобы убедить их в ошибочности результатов тестирования.

По данным FT, в Grail также признали, что более половины людей, получивших письма, еще не сдавали кровь на анализ для теста Galleri.

Тест под названием Galleri создан для раннего обнаружения нескольких видов рака. Утверждается, что с помощью одной ампулы биоматериала система сможет проверить и обнаружить более 50 разных видов рака. Grail предлагает пройти Galleri по цене в $950 (77,9 тыс. руб. по текущему курсу) за один тест.