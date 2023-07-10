Выявлен новый вид вызывающих кариес бактерий

Ученые из Школы стоматологической медицины Университета Пенсильвании, Школы стоматологии Адамса и Школы глобального общественного здравоохранения Джиллингса при Университете Северной Каролины выявили новый вид вызывающих кариес бактерий Selenomonas sputigena. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально исследователи изучали другой вид бактерий - Streptococcus mutans, образующий зубной налет и выделяющий кислоту, провоцирующую кариес. Однако они случайно обнаружили, что S. sputigena, которая ранее ассоциировалась только с заболеваниями десен, может работать в тандеме с S. mutans, значительно усиливая образование кариеса.

Для этого они проанализировали образцы налета с зубов 300 детей в возрасте трех-пяти лет, у половины из которых был кариес. В работе использовались методы секвенирования активности бактериальных генов, анализ биологических путей, связанных с бактериальной активностью, а также прямое микроскопическое исследование. Затем данные были подтверждены еще на одном наборе из 116 образцов зубного налета детей от трех до пяти лет.

Открытие дает новое представление о развитии кариеса, а также помогает определить потенциальные будущие цели профилактики заболевания. Выявление новых механизмов образования бактериальной биопленки может использоваться в качестве основы для дальнейших исследований.