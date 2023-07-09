Употребление алкоголя ускорило прогрессирование болезни Альцгеймера

Ученые Болонского университета в Италии показали, что чрезмерное употребление алкоголя ускоряет темпы прогрессирования болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eNeuro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели эксперименты с мышиной моделью 3xTg, предрасположенной к болезни Альцгеймера. Оказалось, что многократная алкогольная интоксикация приводит к снижению когнитивных функций на два месяца раньше, чем обычно. У людей, злоупотребляющих алкоголем, развитие деменции может начаться на несколько лет раньше.

В эксперименте использовались грызуны, которые несли три генетических варианта, повышающих риск деменции. Их подвергали воздействию алкоголя в течение нескольких месяцев, при этом дозы имитировали количество спиртного, которые употребляются людьми с алкогольной зависимостью. По сравнению с мышами в контрольной группе, животные, вдыхающие пары алкоголя, демонстрировали ухудшение в обучении и запоминании пространственных паттернов, а также снижение когнитивных функций в более раннем возрасте, чем обычно.

Исследователи также охарактеризовали и сравнили экспрессию генов более чем 100 тысяч отдельных клеток мозга мышей, подвергшихся воздействию алкоголя, и мышей контрольной группы, чтобы точно определить, что происходит в этих клетках при развитии зависимости от спиртного. В префронтальной коре наблюдались обширные изменения экспрессии генов, в частности тех, что связаны с возбудимостью нейронов, нейродегенерацией и воспалением. Эти сдвиги происходили не только в нейронах, но и во вспомогательных клетках, таких как астроциты, микроглия и эндотелиальные клетки.

В целом профили транскрипции генов мышей, подвергшихся воздействию алкоголя, больше напоминали профили пожилых мышей, и показывали более серьезное снижение когнитивных функций, чем у других мышей их возраста.

В будущем ученые планируют выяснить, влияет ли употребление алкоголя на возникновение и прогрессирование спорадической болезни Альцгеймера у людей, которые генетически не предрасположены к этому заболеванию.