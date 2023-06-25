5 домашних средств, которые помогут победить усталость

Усталость является распространенным симптомом, который может возникнуть в результате плохого качества сна, напряженного рабочего дня или утомительного путешествия.

Физическая и психическая усталость может нарушить ваши планы, вызывая в организме внезапную слабость и невозможность сконцентрироваться.

В большинстве случаев это состояние исчезает после нормального отдыха или здоровой пищи. Тем не менее, иногда это может быть реакцией организма на какую-либо болезнь, и тогда человек чувствует усталость постоянно.

К счастью, благодаря активным веществам, содержащимся в различных натуральных продуктах, это состояние можно лечить при помощи домашних средств, которые не только очень полезны, но и стоят совсем не дорого.

На этот раз мы хотим поделиться 5 домашними рецептами против усталости, вспомните о них, когда вы захотите купить синтетический продукт-энергетик, ведь они гораздо полезнее.

1. Чай из имбиря поможет победить усталость

Корень имбиря известен своими противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, которые эффективно действуют против боли и дискомфорта в мышцах.

Высокое содержание антиоксидантов способствует выведению токсинов из организма, а также снижает вред, вызванный воздействием свободных радикалов.

Его употребление оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, что дает нам новый запас энергии и повышает работоспособность.

Ингредиенты

1 чайная ложка тертого имбиря (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Как его приготовить?

Вскипятите чашку воды, а затем положите в нее тертый имбирь.

Дайте напитку настояться в течение 10 минут, процедить и сразу же пейте.

Вы можете пить до трех чашек этого чая в день.

2. Напиток из овса

Овес содержат углеводы и клетчатку, которыеувеличивают запасы энергии тела, одновременно снижая чувство усталости.

Он считается одним из самых полезных для здоровья продуктов, поскольку улучшает пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ингредиенты

2 столовые ложки овсянки (20 г)

1 стакан овсяного молока (200 мл)

Мед (по желанию)

Как его приготовить?

Смешайте 2 столовые ложки овсяных хлопьев с молоком и добавьте немного меда, если вы предпочитаете более сладкий вкус.

Взбивайте в блендере несколько минут, и пейте сразу же.

Этим коктейлем можно наслаждаться в любое время суток.

3. Смузи из яблока, апельсина и лимона

Этот вкусный напиток, помимо того, что обладает восстановительным эффектом, идеально подходит для усиления защитных сил организма и профилактики различных заболеваний.

Он обеспечивает нас значительным количеством витамина С и является источником клетчатки, которая помогает нашему телу в утилизации отходов.

Ингредиенты

2 яблока

5 апельсинов

1 лимон

½ стакана воды (100 мл)

Как его приготовить?

Помойте и нарежьте яблоки, не снимая с них кожуру.

Выжмите сок из апельсинов и лимона.

Добавьте ингредиенты в блендер вместе с водой и взбивайте до однородного состояния.

Подавайте на стол сразу же, не фильтруя и желательно на пустой желудок.

4. Чай из женьшеня

Корень женьшеня очень полезен для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Его регулярное употребление является отличной профилактикой от многих болезней, а также снимает чувство истощения,связанное со стрессом и перегруженностью на работе.

Ингредиенты

1 кусочек корня женьшеня

1 стакан воды (250 мл)

мед (по желанию)

Как его приготовить?

Поставьте воду нагреваться, когда она закипит, добавьте в нее корень женьшеня и оставьте вариться в течение двух минут на медленном огне.

Снимите с огня, дайте постоять и процедите получившуюся жидкость.

Для того, чтобы усилить эффект этого напитка, добавьте немного меда.

Пейте этот чай один раз в день, в моменты когда чувствуете усталость.

5. Смузи из йогурта и банана

Смузи из банана и йогурта это очень полезный напиток, который благодаря содержанию клетчатки, минералов и витаминов широко используется для уменьшения физической и умственной усталости.

Мы также добавим в него зародыши пшеницы, клубнику и молоко, ингредиенты содержащие углеводы и обладающие антиоксидантными свойствами, которые замедляют окислительные повреждения клеток, уменьшают чувство голода и слабости.

Ингредиенты

1 чашка простого йогурта без добавок (240 г)

1 банан

3 столовые ложки зародышей пшеницы (30 г)

5 ягод клубники

½ чайной ложки ванильного экстракта (2,5 г)

1 столовая ложка обезжиренного молока (10 мл)

Как его приготовить?

Порежьте банан и помойте клубнику.

Поместите в блендер вместе с остальными ингредиентами и взбивайте в течение нескольких минут до получения однородной и кремообразной массы.

Пейте сразу же.

Любой из этих домашних рецептов поможет побороть усталость, чтобы быть более активными и счастливыми.

Тем не менее, важно, чтобы вы сочетали их применение со здоровым сном, сбалансированной диетой и практикой методов релаксации, например, йоги.