Ученые назвали необычный симптом депрессии

Команда специалистов из Медицинского центра Университета Джона Хопкинса назвала необычный симптом депрессии у пожилых людей - это потеря обоняния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.

В ходе восьмилетнего исследования авторы изучали 2125 участников в возрасте 70-73. Все испытуемые были здоровы на начало наблюдения, могли проходить примерно полкилометра в день, подниматься на десять ступенек. Их попросили проходить тесты, которые включали в себя задания по распознаванию запахов, по подвижности, а также самооценку депрессивного состояния, каждые шесть месяцев.

К началу исследования у 48 процентов участников назвали свое обоняние нормальным, у 28 процентов фиксировалось сниженное (гипосмия), а у 24 процентов была диагностирована аносмия - сильная потеря обоняния. За время наблюдения у 25 процентов добровольцев развились значительные симптомы депрессии.

Дальнейший анализ показал, что у лиц со сниженным обонянием или со значительной его потерей был повышен риск развития значительных симптомов депрессии по сравнению с людьми с нормальным обонянием. Причем чем хуже обоняние испытуемого, тем более выраженными были депрессивные симптомы.

Исследователи предположили, что обоняние и депрессия могут быть связаны как биологическими (например, изменение уровня серотонина, изменение объема мозга), так и поведенческими (например, снижение социальной функции и аппетита) механизмами.