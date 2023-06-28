ВОЗ сделала заявление в связи с COVID-19

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на психическое здоровье детей и подростков во всем мире, при этом среди тех, кто испытал на себе наиболее ощутимые последствия в этой связи, значатся школьницы старшего возраста. Об этом говорится в опубликованных в среду отчетах Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этой связи в них подчеркивается необходимость целенаправленного вмешательства и разработки систем поддержки для смягчения долгосрочных последствий для уязвимых групп молодежи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследования включают данные и результаты проведенных в 2021-2022 годах опросов по широкому кругу вопросов, включая влияние возраста, пола, экономического положения, структур социальной поддержки и закрытия школ во время пандемии на состояние молодежи, в первую очередь воздействия на ее психическое здоровье. "COVID-19 оказал неодинаковое воздействие на детей и подростков, особенно на детей из более неблагополучных семей, чьи школы были закрыты в течение длительного периода времени и которым не хватало поддержки как дома, так и в школе, - прокомментировал исследование директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге. - Наши новые данные показывают, что школьницы старшего возраста испытывали более серьезные негативные последствия, особенно для их психического здоровья. Это требует срочных действий, таких как лучшая поддержка дома, в школе, а также в их социальной и внеклассной деятельности".

Согласно новым данным, в 22 странах и регионах на период с января 2020 года по декабрь 2022 года в среднем пришлось 138 дней закрытия школ, "что значительно повлияло на образование подростков". В исследованиях, посвященных психическому здоровью, говорится, что 30% молодых людей сообщили о негативном влиянии на него пандемии, а 16% подростков заявили о низкой степени удовлетворенности жизнью, причем в большей степени об этом рассказали девочки. Вместе с тем эксперты отметили и некоторое положительное влияние сложившейся из-за пандемии ситуации, "особенно в том, что касается улучшения отношений с семьей и друзьями, вызванного более тесным контактом дома и в других условиях из-за ограничений на физическое передвижение".

У ВОЗ также вызвал тревогу тот факт, что "подростки из менее обеспеченных семей чаще сообщали о негативном влиянии пандемии на их жизнь, даже если они получали тот же уровень социальной поддержки, что и их более обеспеченные сверстники". "Это подчеркивает настоятельную необходимость дополнительной поддержки уязвимых слоев населения", - считают в организации.