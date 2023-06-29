Ученые нашли новую цель для лечения опасного вида рака

Ученые из Университета Отаго нашли новую цель лечения агрессивного рака толстой кишки. Это удалось сделать с помощью точного определения причины его распространения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в журнале iScience.

В ходе исследования авторы обнаружили отклонения в коде инструкции ДНК, которые приводят к колоректальному раку. Для этого специалисты сосредоточили свое внимание на метилировании (химической модификации, также называемой эпигенетическим кодом) ДНК, которая контролирует поведение кода гена в клетке. Исследование уровней метилирования потенциально может помочь понять причины распространения метастаз, что можно использовать для выявления, профилактики и лечения рака.

Для этого была изучена карта метилирования ДНК, а также то, как ведет себя ДНК у 20 пациентов с раком кишечника. Также команда проанализировала клинические образцы первичной опухоли толстой кишки и новообразований, которые распространились на печень. Было обнаружено около 300 областей гена, которые демонстрируют различные уровни метилирования ДНК при метастазировании в печени. Открытие показывает, что раковые клетки могут использовать уникальные паттерны метилирования, чтобы стать агрессивными.