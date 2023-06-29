Новое лекарство поможет сбросить 24% веса за 11 месяцев

Проведенное учеными из Гарвардской медицинской школы клиническое испытание показало, что препарат ретатрутид (retatrutide) помог людям с ожирением сбросить в среднем около 24% от своего исходного веса за 48 недель. Результат означает, что эффективность лекарства выше, чем у аналогов: препаратов Оземпик и Вегови. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 338 человек с ожирением. Им случайным образом назначили инъекции ретатрутида или плацебо.

Люди, получавшие самую высокую дозу ретатрутида, в среднем потеряли более 17% массы тела через 24 недели и 24% веса к концу 48 недели. Это эквивалентно в среднем 27 кг за 11 месяцев исследования. Для сравнения, в группе плацебо средняя потеря веса составила всего около 2%. Участники испытаний сообщили о снижении аппетита или более быстром наступлении сытости.

По словам ученых, сопоставимые результаты ранее были получены в результате прошлогодних клинических испытаний лекарства от диабета Mounjaro (тирзепатид), которое после 72 недель приема привело к средней потере веса более чем на 22%. Однако 24-процентная потеря веса от одного препарата раньше никогда не наблюдалась.

Ретатрутид воздействует на три различных гормона кишечника, которые стимулируются приемом пищи. Эти гормоны участвуют в контроле аппетита и расхода энергии. На один из них также нацелен препарат Оземпик, на два других - вещество тирзепатид, активный ингредиент препарата от диабета Mounjaro.

Теперь препарат ожидает третья фаза клинических испытаний. Она продлится как минимум два года, а затем лекарство может быть одобрено для продажи.

Клиническое испытание финансировались компанией Eli Lilly and Co., разработчиком ретатрутида.