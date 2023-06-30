Врач развеял миф о лечении ожогов

Аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале развеял миф о лечении ожогов. Специалист рассказал, что нанесение на поврежденную кожу масла и сметаны может привести к инфекционному процессу. Выпуск передачи доступен на платформе Rutube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нанесение на уже поврежденную кожу сметаны или масла будет только вести к инфекционному процессу", - опроверг врач мнение о лечении ожогов.

Специалист также отметил, что на обожженную кожу нельзя наносить лед. "Ни в коем случае нельзя накладывать лед, потому что лед имеет льдинки, будет еще большая травматизация этой поверхности", - подчеркнул он. Для лечения ожога врач рекомендовал наложить на поврежденную кожу средство, содержащее пантенол.

"Вы должны густо намазать поврежденный участок, выпить таблетку, снимающую воспаление, и обезболивающее, и иногда мы назначаем антигистаминную таблетку, потому что наряду с ожогом может быть аллергическая реакция на солнце", - заключил Продеус.