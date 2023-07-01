Мед и куркума: как приготовить из них натуральный антибиотик в домашних условиях?

Благодаря полезным свойствам меда и куркумы мы можем приготовить домашний антибиотик без искусственных добавок, который сохраняет все полезные свойства натуральных ингредиентов, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Мед и куркума в сочетании друг с другом превращаются в мощный натуральный антибиотик. Как известно, антибиотики очень часто используются в медицине и позволяют бороться с сотнями патогенных вирусов, инфекций и грибков, которые могут быстро размножаться в организме.

Современная медицина не знает более эффективного средства против болезнетворных микроорганизмов.

Однако злоупотреблять антибиотиками не следует, так как они дают неприятные побочные эффекты.

Изменения кишечной микрофлоры, кожные аллергии и желудочно-кишечные расстройства могут быть вызваны агрессивными компонентами, содержащимися в антибиотиках.

В связи с этим многие предпочитают натуральные средства, которые могут успешно заменить фармакологические препараты.

Со временем от них можно отказаться без осложнений, и они не дают побочных эффектов.

Мы предлагаем тебе попробовать приготовить натуральное средство из меда и куркумы, которое содержит очень много полезных для здоровья питательных веществ.

Антибиотик на основе меда и куркумы: полезные свойства

Куркума и мед содержат натуральные антибиотические и противовирусные вещества, которые укрепляют иммунную систему.

Оба ингредиента хороши для борьбы с вирусами, бактериями и другими микроорганизмами, которые наносят серьезный вред нашему организму.

Однако, если соединить их вместе, можно получить более эффективное средство против вирусов и простуды.

Обрати внимание на полезные свойства меда и куркумы, о которых мы расскажем далее.

Полезные свойства куркумы

Куркума обладает более чем 150 лечебными свойствами, в частности, противовоспалительным, противомикробным и антиоксидантным.

Большая часть ее полезных свойств связана с содержанием в ней куркумина, активного компонента, который регулирует воспалительные процессы в организме и разрушает поврежденные молекулы.

Он обладает способностью разрушать такие бактерии, как Хеликобактер пилори, которые вызывают желудочно-кишечные язвы и пищеварительные инфекции.

Полезные свойства пчелиного меда

Мед известен высоким содержанием витаминов и незаменимых аминокислот. Это также мощный натуральный антибиотик, который может использоваться как основа для множества рецептов.

Мед содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые предотвращают окисление и повреждение клеток свободными радикалами и токсинами.

Богатое содержание питательных веществ в меде превращает его в идеальное средство против гриппа, простуды и респираторных заболеваний, вызванных бактериями и микроорганизмами.

Также это отличное средство против ран и поверхностных ожогов, так как мед ускоряет заживление кожи и предотвращает развитие инфекций.

Как приготовить натуральный антибиотик из куркумы и пчелиного меда?

Известный как "золотой мед", этот натуральный антибиотик является отличной альтернативой для уничтожения внутренних и внешних вирусов и бактерий.

Его можно принимать внутрь для профилактики или при первых симптомах любой инфекции или простудного заболевания.

Его очень просто приготовить из самых доступных ингредиентов.

Мы советуем тебе обращать особое внимание на пчелиный мед, так как он должен быть на 100% органическим и не должен содержать сахар и искусственные добавки.

Тебе понадобится:

⅓ чашки органического меда (100 г)

1 столовая ложка молотой куркумы (10 г)

1 стеклянный флакон с крышкой

Способ приготовления:

Перемешай мед и куркуму до однородного состояния в стеклянной емкости.

Оставь смесь настаиваться на всю ночь.

Как ее использовать:

Если ты заметила у себя симптомы простуды или аналогичного заболевания, следуй инструкциям:

День 1: принимай по ½ столовой ложки (12,5 г) каждый час.

День 2: принимай по ½ столовой ложки каждые два часа.

День 3: принимай по ½ столовой ложки три раза в день.

Рассасывай лекарство из меда и куркумы во рту до полного растворения.

Ты также можешь использовать это средство как дополнительный ингредиент для лечения заболеваний дыхательной системы.

Принимай по ½ столовой ложки смеси три раза в день, смешивая ее с кокосовым молоком, или готовь лекарственный настой.

В качестве профилактики ты можешь принимать смесь следующим образом: