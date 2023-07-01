Онихомикоз ногтей: 7 фактов, которые необходимо знать каждому

Грибок, или онихомикоз ногтей, является довольно распространенной инфекцией, от которой страдают ногти пальцев рук и ног.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru

Онихомикоз ногтей характеризуется изменением внешнего вида ногтевой пластины. Она приобретает желтоватый цвет, становится неровной и ломкой. Все это может сопровождаться неприятными ощущениями и зудом.

Как правило, заболевание развивается в результате общего ослабления иммунитета. Но есть и другие причины, которые вызывают появление грибка:

Чрезмерное потоотделение

Ношение определенного типа обуви

Контакт с зараженной поверхностью

Хотя грибок не представляет серьезной угрозы для нашего здоровья, он все же требует внимания. Дело не только в том, что онихомикоз ногтей имеет негативные последствия для нашей красоты. Это заболевание вызывает болевые ощущения и может приводить к развитию осложнений.

Для профилактики онихомикоза необходимо знать основную информацию об этом заболевании. Именно о нем и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

1. Онихомикоз ногтей заразен

Онихомикоз ногтей не отличается высоким риском заражения. Однако очень важно помнить о том, что существуют ситуации, которые увеличивают такой риск.

Заразиться грибком через контакт с другим человеком нельзя. Но вот предметы личного пользования легко становятся переносчиками онихомикоза. Можно легко "подхватить" грибок, используя чужую обувь, носки, ножницы и т.д.

Также рекомендуется всегда носить тапочки для душа: грибковые микроорганизмы очень часто остаются на поверхности ванной и пола.

2. Существуют полезные привычки, способные уберечь от грибка

Доказано, что существуют полезные привычки, которые снижают риск заражения грибком.

Как мы уже говорили, не следует делиться предметами личного пользования с другими людьми. Также рекомендуется всегда поддерживать ногти чистыми и сухими, а также регулярно стричь их.

Перед тем, как надеть обувь после душа, необходимо тщательно вытереть ноги хорошо впитывающим влагу полотенцем.

Рекомендуется обращать внимание на материалы, из которых изготовлены носки. Ткани должны хорошо дышать, не задерживая влагу.

С другой стороны, еще одним ключом к профилактике грибка станут сбалансированное питание и продукты, которые укрепляют наш иммунитет.

3. Не все средства для лечения грибка эффективны

Применение некоторых натуральных средств позволяет довольно эффективно бороться с грибком и инфекциями, вызываемыми этими микроорганизмами.

К сожалению, в некоторых случаях подобное лечение оказывается безрезультатным, так как микроорганизмам удается выжить и они продолжают размножение.

В этом случае лучше обратиться за консультацией к врачу. Он назначит вам медицинские препараты, как для наружного, так и для внутреннего применения.

Как правило, такое лечение более эффективно, хотя до появления первых результатов вам придется подождать несколько месяцев.

4. Это весьма распространенное заболевание

Онихомикоз обычно вызывают дерматофиты - грибковые микроорганизмы, которые легко размножаются во влажной и теплой среде.

У многих из нас грибок вызывает чувство стыда, хотя этим заболеванием страдает большое количество людей. Как минимум половина людей на протяжении всей своей жизни хотя бы раз сталкивалась с онихомикозом.

Риск появления инфекции увеличивается с возрастом. Поскольку на начальной стадии грибок довольно сложно обнаружить, многие люди страдают этим заболеванием, даже и не подозревая об этом.

5. Влажность увеличивает риск развития грибка

Слишком частое мытье рук и продолжительный контакт с водой являются другими факторами риска развития грибка.

Причина заключается в том, что чрезмерная влажность вызывает повреждения защитного слоя ногтей и ослабляет кутикулу. Это облегчает проникновение и размножение грибковых микроорганизмов.

6. Появление грибка связано со "стопой атлета"

Большинство пациентов с онихомикозом страдают или страдали таким грибковым заболеванием, как "стопа атлета".

Оно характеризуется патологическими изменениями тканей стоп.

Очень часто таким заболеванием страдают спортсмены и пловцы. Эти люди часто находятся в среде, благоприятной для размножения грибка.

7. Может свидетельствовать о других заболеваниях

Регулярное присутствие грибка на ногтях может быть симптомом различных хронических заболеваний: нарушения кровообращения, диабета, ослабленной иммунной системы.

Люди, хоть раз столкнувшиеся с псориазом и дерматитом, больше других рискуют заболеть онихомикозом.

Теперь вы знаете достаточно о грибке ногтей. Не забывайте почаще осматривать свои ногти на руках и ногах, чтобы вовремя обнаружить первые тревожные симптомы. И конечно же принимать меры по профилактике грибка.