Врач рассказала, людям с какими заболеваниями лучше не есть мороженое

Отказаться от мороженого рекомендуется людям с аллергией на молочный белок, а при недостаточности лактазы (фермента для расщепления лактозы - молочного сахара) - употреблять этот продукт в очень ограниченном количестве. Об этом "Газете.Ru" рассказала Татьяна Немальцева, врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр "ИНВИТРО-ЮГ", передает Day.Az.

По словам эксперта, мороженое также следует исключить из рациона при сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена и панкреатите. Людям с ожирением и избыточным весом также лучше воздержаться от мороженого. Основная причина - его калорийность.

"Пломбир - достаточно калорийный продукт, примерно 200-300 ккал на 100 г, и он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, что является нежелательной нагрузкой для поджелудочной железы, так как ей приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты. Фруктовый лед менее калориен, и, если в его составе преимущественно натуральные ингредиенты, этот продукт можно употреблять чаще", - заявила она.

При покупке мороженого важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на состав мороженого. Эта информация печатается на упаковке, причем ингредиенты размещают по убыванию их содержания в продукте. Таким образом, первого ингредиента больше всего в мороженом, а последнего - меньше всего.

"В состав настоящего пломбира, сливочного и молочного мороженого не могут входить растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло и другие) и заменитель молочного жира (продукт переработки растительных масел, таких как пальмовое, кокосовое). Если же при производстве мороженого данное сырье использовалось, то так называемый "пломбир" сделан не по ГОСТу, и производитель не имеет никакого права называть такое мороженое пломбиром", - отметила она.

Если же говорить про фруктовый лед - это продукт, изготовленный из замороженного сока, чая, кофе или других напитков. Соответственно, и в составе на первых местах должно быть указано фруктовое пюре, натуральный сок и т.д., а также минимум красителей и усилителей вкуса.

"Если вы боитесь заболеть, но не хотите отказывать себе в удовольствии, замороженный десерт можно разделить на небольшие порции и запивать теплым чаем или употреблять в сочетании с кофе", - отметила врач Немальцева.