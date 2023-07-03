Врач назвала причины падения сахара в крови

Существует несколько причин, из-за которых начинается падение уровня сахара в крови. Об этом "Газете.Ru" сообщила эндокринолог, диетолог, доцент Сеченовского Университета и эксперт открытого лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Марина Берковская, передает Day.Az.

По словам врача, одной из причин падения сахара может быть пропуск пищи и голодание. Еще одним провоцирующим фактором являются длительные физические нагрузки.

"Это происходит, если физические нагрузки осуществляются без дополнительного приема углеводов или снижения дозы инсулина", - объяснила Берковская.

Как добавила эндокринолог, нарушение функции почек может спровоцировать падение уровня сахара в крови. По словам врача, это происходит из-за ухудшения фильтрации. Также есть еще одна одна причина, из-за которой возникает данная проблема.

"Причина - употребление алкоголя. По словам эндокринолога, алкоголь блокирует синтез глюкозы в печени, что может привести к гипогликемии, особенно когда алкоголь принимается без одновременного потребления пищи, богатой сложными углеводами и жирами", - заключила Берковская.