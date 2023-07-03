Ученые предложили использовать кофеин для защиты мозга новорожденных

Медики из Европы и США выяснили, что инъекции кофеина подавляют массовую гибель нервных клеток у новорожденных, испытывавших нехватку кислорода. Такая терапия снижает вероятность необратимых поражений нервной системы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE). Исследование было опубликовано в издании Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кофеин оказался самым эффективным из изученных нами веществ, способных бороться с последствиями недостатка кислорода. Проведенные нами опыты показали, что кофеин не только обладает противовоспалительными свойствами, но и при этом он оказался мощным нейропротектором", - сообщил профессор DZNE Хеммен Сабир, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Как отмечают исследователи, примерно каждый тысячный новорожденный ребенок страдает от неонатальной гипоксии: хронического недостатка кислорода в первые минуты и часы жизни из-за проблем с дыханием. Во многих случаях это приводит к развитию так называемой неонатальной энцефалопатии - комплекса нарушений в работе нервной системы. Она может привести к развитию детского церебрального паралича и других серьезных нарушений в работе нервной системы.

Сейчас для борьбы с неонатальной энцефалопатией применяют различные методы контролируемого снижения температуры тела - гипотермии. Эта процедура доступна далеко не во всех регионах мира и она предотвращает тяжелые повреждения нервной системы далеко не всегда: гипотермия не помогает примерно 40% новорожденных. Поэтому ученые ищут альтернативные подходы для предотвращения развития неонатальной энцефалопатии.

Кофеиновая терапия для новорожденных

Авторы новой работы выяснили, что для решения этой задачи подходит обычный кофеин. Предварительно ученые исследовали свойства 25 различных препаратов, теоретически способных защищать нейроны от гибели.

Работу этих кандидатов на роль лекарств от неонатальной энцефалопатии ученые проверяли на новорожденных детенышах крыс, искусственно вызывая у них симптомы опасного состояния. Исследователи наблюдали за тем, насколько эффективно изучаемые препараты защищали нейроны мозга от массовой гибели.

Наблюдения показали, что наиболее благотворно на мозг детенышей повлияли инъекции кофеина. Его введение в организм животных примерно в 2-3 раза уменьшило масштабы повреждений и число погибших нервных клеток по сравнению с другими кандидатными препаратами, а также примерно в 3,5 раза - по сравнению с грызунами из контрольной группы.

Исследователи предполагают, что кофеин можно будет применять в качестве дешевого и доступного дополнения к гипотермии. Кроме того, инъекции кофеина сами по себе можно использовать для борьбы с последствиями неонатальной гипоксии в развивающихся странах, где нет доступа к медицинским системам, позволяющим снижать температуру тела младенцев, подытожили ученые.